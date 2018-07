Punta Campanella | incontro ravvicinato con la rana pescatrice FOTO e VIDEO

Parco Marino di Punta Campanella : integrazione e tutela ambientale con l’Erasmus del mare : integrazione culturale e tutela ambientale. Sono queste le linee guida del Proiect mare, l’Erasmus dell’ambiente, che si svolge da sei anni nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Oltre 30 volontari ospitati nelle precedenti edizioni, provenienti da Europa ma anche Nord Africa. Giovani studenti, appassionati e curiosi, pronti a mettersi in gioco e a collaborare con il Parco Marino nelle sue diverse attività. Come quelle ...

Punta Campanella - torna il Battesimo del Mare : sabato prove gratuite di immersione : sabato prossimo, 16 giugno, torna il “Battesimo del Mare” nel Parco di Punta Campanella. L’iniziativa, giunta alla 5′ edizione, offre una prova gratuita di immersione a quanti fossero interessati. Saranno insegnate, da biologi e sub esperti, le tecniche basilari per immergersi. Un’occasione da non perdere per chi voglia avvicinarsi in tutta sicurezza al meraviglioso mondo sommerso. Durante la mattinata, gli ...

Nuovo avvistamento di delfini tra Punta Campanella e Ieranto [VIDEO] : Sullo sfondo lo straordinario scenario naturale della Baia di Ieranto a Massa Lubrense, e in primo piano delfini che saltano e nuotano intorno all’imbarcazione del Parco Marino di Punta Campanella. E’ di ieri mattina il Nuovo avvistamento, l’ennesimo degli ultimi anni, da parte degli operatori del Parco nelle acque dell’Area Marina Protetta. A bordo, insieme a Luca Urro e Nicola Guida, anche il direttore del Parco, ...

Tutela e turismo sostenibile : domani Punta Campanella in onda sulla RAI : 1/4 ...

Parco marino di Punta Campanella : immersioni e lezioni in aula - ultimi giorni per prenotarsi al corso di biologia : Ancora pochi giorni per non perdere un’occasione unica: il corso di biologia Marina nel Parco di Punta Campanella. Una sei giorni interamente dedicata alla biologia e alle scienze. Il corso si svolgerà a Massa Lubrense ed è aperto a tutti: laureati, studenti, ma anche semplici appassionati del mare e dei fondali. Unico requisito richiesto il brevetto sub. A tenere le lezioni docenti universitari e sub esperti, tra cui Giovanni Fulvio Russo ...

Punta Campanella : Bandiere Blu per 4 Comuni del Parco : Ben quattro Comuni su 6 dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella hanno ottenuto la Bandiera Blu 2018. A Positano e Massa Lubrense, comune capofila, cuore del Parco Marino e bandiera blu ottenuta ininterrottamente dal 2008, si sono aggiunti quest’anno anche Sorrento e Piano di Sorrento. Per una penisola sempre piu’ blu. Per ottenere il prestigioso vessillo bisogna preparare documentazione specifica e avere mare pulito, ...

Punta Campanella : 4 tartarughe rimesse in mare nel Parco Marino : Hanno finalmente ripreso il largo le 4 tartarughe salvate quest’inverno dal Centro Tartanet dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. L’evento, che si è svolto stamattina sulla spiaggia di Puolo nel comune Bandiera Blu di Massa Lubrense, é stato seguito da oltre 100 persone. Presente anche la Capitaneria di Porto di Massa Lubrense e il tenente colonnello Aztori della Guardia di Finanza di Napoli. Le Caretta caretta, grazie ...