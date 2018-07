Proteste contro visita presidente iraniano Hassan Rohani

Iran - 4 morti in Proteste contro governo : 23.19 Almeno quattro persone sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza durante le proteste contro il governo di Teheran, nella città di Muhammarah, nel sud-ovest del Paese. Lo riferiscono alcuni attivisti a diversi media arabi, tra cui Sky arabia e Alarabiya. In rete sono stati diffusi alcuni video che mostrano gli scontri tra i manifestanti e la polizia. Alla base del malcontento popolare ci sono gli aumenti dei prezzi e la generale ...

Susan Sarandon arrestata a Washington per le Proteste contro Trump : Le donne protestavano contro la politica migratoria del governo americano e i casi di bambini separati dai loro genitori al confine meridionale con il Messico. Altre proteste sono previste per sabato.

Spagna - ondata di Proteste contro la liberazione del branco di Pamplona : le femministe scendono in piazza – FOTO : Il caso de ‘La Manada‘, il branco di Pamplona che aveva aggredito e violentato una 18enne durante la festa di San Fermin nel 2016, torna a indignare la Spagna. Lo scorso 26 aprile a scatenare le proteste era stata la decisione dei giudici del Tribunale di Navarra di condannare i cinque uomini per “abusi sessuali”, ma non per stupro. Ora a scandalizzare l’opinione pubblica spagnola è la decisione ...

Giordania : rabbia e Proteste contro il carovita e le tasse : 'Vogliamo un futuro migliore e non lasceremo soffrire i nostri figli sotto il peso del debito crescente ammassato dai corrotti che hanno distrutto la nostra economia', aggiunge la donna. Sul ...

Argentina cancella partita contro Israele dopo Proteste palestinesi - : L'amichevole era in programma il 9 giugno. La decisione dopo che un gruppo di sostenitori pro-Palestina si è presentato al campo d'allenamento, a Barcellona, con le maglie di Messi sporche di sangue. ...

Mondiali Mosca - Proteste contro'fan fest' : ANSA, - Mosca, 4 GIU - Un procedimento penale per vandalismo è stato aperto contro tre studenti dell'università statale di Mosca, colpevoli di aver protestato contro la "zona tifosi" , FIFA Fan Fest, ,...

Dazi - Proteste e malumori contro la politica commerciale americana : Teleborsa, - Si scaldano i motori in attesa del Summit del G7 in Canada che prenderà il via l'8 giugno a La Malbaie in Canada e si concluderà il 9 giugno. Il G7 finanziario che precede il summit si è ...

Giordania : Proteste contro aumento tasse : ANSA, - ROMA, 3 GIU - Terza notte di proteste in Giordania - le più grandi manifestazioni degli ultimi anni nel Paese - contro le politiche di austerità economica decise dal governo per far fronte ...

La Grecia si ferma - Proteste contro le manovre imposte dall'Europa : Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, ottomila manifestanti hanno preso parte a una marcia indetta dai principali sindacati per urlare al mondo il dolore e la frustrazione per una crisi ...