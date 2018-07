Pronto soccorso come il Far West Aggrediti in servizio due medici su tre  

Napoli - notte di follia al Pronto soccorso : feriti tre vigilantes : notte di violenza all'ospedale Loreto Mare per l'ennesima aggressione: vittime di schiaffi, pugni e calci sono stati anche gli agenti della vigilanza privata, che hanno riportato traumi e persino la ...

Napoli - notte di follia al Pronto soccorso : feriti tre vigilantes : notte di violenza all?ospedale Loreto Mare per l?ennesima aggressione: vittime di schiaffi, pugni e calci sono stati anche gli agenti della vigilanza privata, che hanno riportato traumi e...

Pronto soccorso coniugale alle sindache M5S : Dietro una grande , ?, sindaca c'è sempre un grande uomo. Certo, la vita di Virginia Raggi e Chiara Appendino non deve essere facile, tra trappole di maggioranza, pianti isterici, crisi di stress, ...

Milano - senzatetto vive al Pronto soccorso del Niguarda da inizio giugno : Al Niguarda Da inizio giugno un senzatetto vive nell'atrio del pronto soccorso del Niguarda: panchine come giaciglio e armadio; uno spazio pubblico come casa. Il personale dell'ospedale vorrebbe per l'...

La Torre d'Argento al Pronto soccorso di Pisa : ... delle arti, del lavoro, della politica, dell'assistenza, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali, della scienza e della ricerca abbiano dato lustro alla città e alle ...

Monza - Minaccia di darsi fuoco al Pronto soccorso dell'ospedale/ Ultime notizie - Triage chiuso fino a... : Minaccia di darsi fuoco al pronto soccorso dell'ospedale, Monza Ultime notizie: è barricato all'interno. Si tratta dell'ex compagno di una dipendente del nosocomio ed è recidivo.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 00:42:00 GMT)

MONZA - MINACCIA DI DARSI FUOCO AL Pronto soccorso DELL'OSPEDALE/ Ultime notizie - bloccato dai carabinieri : MINACCIA di DARSI FUOCO al PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE, MONZA Ultime notizie: è barricato all'interno. Si tratta dell'ex compagno di una dipendente del nosocomio ed è recidivo.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 23:14:00 GMT)

Monza : uomo minaccia di darsi fuoco all'ospedale San Gerardo - Pronto soccorso chiuso per più di un'ora : FOTO - Attimi di tensione all'ospedale San Gerardo di Monza dopo le 19 di mercoledì 20 giugno per un uomo barricato nel pronto soccorso. Ha minacciato di darsi fuoco cospargendosi di benzina e ha ...

Minaccia di darsi fuoco al Pronto soccorso dell'ospedale/ Monza ultime notizie - è barricato all'interno : Minaccia di darsi fuoco al pronto soccorso dell'ospedale, Monza ultime notizie: è barricato all'interno. Si tratta dell'ex compagno di una dipendente del nosocomio ed è recidivo.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Monza - uomo barricato a Pronto soccorso : 21.16 Un uomo si è barricato nel pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dopo essersi cosparso di benzina, tenendo in mano un accendino. Da quanto si apprende con lui ci sarebbero medici e infermieri. Il dirigente del Commissariato di Monza sta trattando per convincerlo a consegnare l'accendino. L'uomo, sarebbe compagno o l'ex di una donna che lavora come inserviente al San Gerardo, e si sarebbe reso protagonista altre volte, non in ...

Monza - uomo si barrica nel Pronto soccorso e si cosparge di benzina : bloccato dalle forze dell'ordine : Per una decina di minuti ha tenuto in scacco medici e infermieri. All'origine della protesta la separazione della moglie

Memorial Cardilli - una giornata ad Avezzano in ricordo del direttore del Pronto soccorso : Alle ore 16, all'interno della sala conferenze, si terrà il convegno 'Medicina dello sport', con analisi e riflessioni su vari argomenti tra cui nozioni di primo soccorso nei traumi dello sport, ...

Usa male un 'giocattolo' durante un rapporto sessuale - 60enne al Pronto Soccorso : Approfondimenti Gioco erotico finisce male a Sarno: coppia di 50enni al Pronto Soccorso 7 maggio 2016 Una serata di passione è terminata al Pronto Soccorso per un uomo di circa sessant'anni. Come ...

Aggredisce l'addetto alla sorveglianza del Pronto soccorso di Trento - arrestato : Trento . Pomeriggio movimentato, quello di ieri, al Santa Chiara di Trento. Un 36enne italiano si è infatti reso protagonista di un aggressione nei confronti dell'addetto alla sorveglianza del Pronto ...