Pronostico Brasile Messico Mondiali 2018 | Torricelli | Selecao superiore | Neymar

Brasile - Messico : Pronostico e quote per scommesse : Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 15.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.

Pronostico Brasile-Messico - 02-07-2018 e Analisi : Ottavi di Finale dei Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Brasile-Messico, Lunedì 2 Luglio 2018. Coutinho trascinatore, i messicani dopo la paura sognano lo sgambetto. Brasile-Messico, lunedì 2 luglio 2018. Il quinto ottavo di finale dei Mondiali di Russia vede sfidarsi quella sin dall’inizio è la grande favorita per la vittoria finale e una delle possibili outsider. Inserite nella parte più complicata del tabellone, chi vince ...

Pronostico Coritiba vs Figueirense - Brasileiro Serie B 23-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie B, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Coritiba-Figueirense, sabato 23 giugno 2018. Sfida interessante tra due club in lotta per la promozione. Coritiba–Figueirense, sabato 23 giugno. Una delle partite più attese della dodicesima giornata è quella in programma al Major Antônio Couto Pereira di Curitiba tra due formazioni in lotta per la promozione. Come arrivano Coritiba e Figueirense? Dopo la retrocessione subita ...

Pronostico Brasile-Costarica - Mondiale 22-06-2018 e Analisi : Girone E del Mondiale di Russia 2018, 2^giornata, Analisi e Pronostico di Brasile-Costarica, Venerdì 22 giugno 2018. Verdeoro per il riscatto, Costa Rica all’ultima spiaggia. Brasile-Costarica, venerdì 22 giugno. Allo stadio di San Pietroburgo si sfidano due squadre che hanno iniziato con il piede sbagliato quesot Mondiale. La prima ha impattato contro la Svizzera, perdendo due punti importanti per la rincorsa al primo posto. La ...

Pronostico Fluminense vs Santos - Brasileiro Serie A 14-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Fluminense-Santos, Giovedì 14 Giugno 2018. Jair Ventura si gioca la panchina! Fluminense–Santos, giovedì 14 giugno. Al Maracanã va in scena uno dei derby più interessanti del Brasileiro: si affrontano due delle maggiori delusioni del torneo, parliamo di Fluminense e Santos. Come arrivano Fluminense e Santos? Dopo un ottimo avvia di campionato, il Fluminense non sa più vincere: ...

Pronostico Santos vs International - Brasileiro Serie A 11-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Santos-International, Lunedì 11 Giugno 2018. Ventura ripropone la coppia d’attacco Rodrygo-Gabi Gol. Santos–International, lunedì 11 giugno. I padroni di casa del Santos, dopo quattro sconfitte e un pari, ospitano l’International all’Estadio Urbano Caldeira di Sao Paulo. Come arrivano Santos e International? La formazione di Jair Ventura ha pareggiato per 1-1 ...

Pronostico Flamengo vs Corinthians - Brasileiro Serie A 3-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Flamengo-Corinthians, Domenica 3 Giugno 2018. C’è Vinicius Junior e Diego per Barbieri, assenti Cassio e Fagner nel Timao. Flamengo–Corinthians, domenica 3 giugno. E’ senza ombra di dubbio il big match della nona giornata, un classico del calcio brasiliano. Il Corinthians, terzo a quota 14, sfida in trasferta la capolista Flamengo a Rio de Janeiro. Il Flamengo di ...

Pronostico Palmeiras vs Sport Recife - Brasileiro Serie A 27-5-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Palmeiras-Sport Recife, Domenica 27 Maggio 2018. Out Miguel Borja, c’è Willian. Palmeiras–Sport Recife, domenica 27 maggio. All’Allianz Parque di São Paulo va in scena il secondo anticipo della settima giornata del massimo torneo brasiliano. Le due formazioni sono separate in classifica di 3 punti con i Verdão che arrivano dalla vittoria per 3-0 con il Bahia e dalla ...

Pronostico Internacional vs Chapecoense - Brasileiro Serie A 22-5-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Internacional-Chapecoense, Martedì 22 Maggio 2018. Damiao sfida Wellington Paulista. Out D’Alessandro. Internacional–Chapecoense, martedì 22 maggio. La sesta giornata del Brasileiro si concluderà nella notte tra lunedì e martedì a Porto Alegre. L’Internacional, uno dei club più prestigiosi del Brasile, è neopromosso e reduce dallo 0-0 nel derby con il Grêmio, un ...