Processo Borsellino quater | i giudici | ' Uno dei depistaggi più gravi della storia

Borsellino - indagini su strage di Via D’Amelio "depistate" : chiesto Processo per 3 poliziotti : Le indagini sull’omicidio di Paolo Borsellino e la strage di Via D’Amelio sono tra i casi più gravi di depistaggio della storia della Repubblica italiana. Così secondo la Procura di Caltanissetta che oggi ha chiesto il rinvio a giudizio per tre poliziotti accusati di aver confuso le acque sulla strage del 19 luglio 1992 quando un’autobomba piazzata sotto casa della madre di Borsellino, in via D’Amelio a Palermo, provocò la morte del ...

Borsellino - chiesto Processo 3 agenti : 17.03 La Procura di Caltanissetta ha chiesto di processare tre poliziotti per il depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, già indagato per gli stessi fatti e che ha ottenuto l'archiviazione,e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Sono tutti e tre accusati di calunnia in concorso. Di "uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana",ha parlato la Corte ...

Tre poliziotti a Processo per il depistaggio delle indagini sull'uccisione di Paolo Borsellino : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. L'udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l'archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l'accusa è di ...