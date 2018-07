«Prime le italiane» | la foto delle atlete azzurre che hanno vinto l’oro è virale

Alpine - inaugurate le Prime due concessionarie italiane. A Roma e Milano : La sportiva francese, blu e superleggera torna a farsi vedere anche in Italia. Infatti, Renault ha appena inaugurato i primi due centri italiani, a Roma e Milano, dedicati allo storico marchio Alpine. La A110 si ripresenta sul mercato nella versione Première Edition che, con le prenotazioni via web, in pochi giorni è andata a ruba in tutti i suoi 1955 esemplari: un numero non casuale, che richiama proprio l’anno di fondazione del marchio. ...