Prima vittoria nel Pga Tour per Molinari

Melges 24 European Sailing Series - a Torbole Arkanoè by Montura centra la Prima vittoria : L’equipaggio di Arkanoè by Montura al Melges 24 European Sailing Series è protagonista di una vittoria mozzafiato prima giornata di regate a Torbole per la flotta Melges 24, riunitasi in questo weekend nel Lago di Garda settentrionale per il terzo evento del circuito Melges 24 European Sailing Series e per iniziare a testare il campo di regata che ad agosto ospiterà il Campionato Europeo. L’equipaggio di Arkanoè by Montura, in ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Prima giornata. USA batte Turchia in rimonta - Zhu Ting da 36 punti per la vittoria della Cina : A Nanjing (Cina) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Si disputano due gironi, poi spazio alle semifinali incrociate. Oggi spazio alla prima giornata. POOL A: Cina vs Olanda 3-1 (20-25; 25-21; 25-22; 25-18) Uno show inverosimile del fenomeno Zhu Ting (36 punti, 5 muri) trasCina le Campionesse Olimpiche verso il successo in rimonta dopo aver perso il primo set. Niente da fare per le oranjes guidate da ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Mauro Nespoli regala la Prima vittoria all’Italia. Compound azzurro senza acuti : Nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco l’Italia riesce finalmente a salire sul gradino più alto del podio. Un fenomenale Mauro Nespoli ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale, superando 6-2 in finale l’olandese Steve Wijler. Non brilla invece il Compound azzurro, che resta fuori dalla zona medaglie in tutte le gare. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto in questo fine ...

Brasile Costa Rica 2-0 : Coutinho e Neymar gol nel recupero - Prima vittoria della Seleçao. Navas eliminato : Il Brasile si sblocca! La liberazione negli occhi di Coutinho dopo il gol dell'1-0 Neymar esulta dopo il gol del 2-0 16:22 LA CRONACA della PARTITA 22 giu 15:55 È FINITA A SAN PIETROBURGO!!!!!!! IL ...

MICHELE ZARRILLO/ Riuscirà ad accompagnare i Jalisse alla Prima vittoria? (Ora o mai più) : MICHELE ZARRILLO guida i Jalisse nella conquista del titolo durante la terza puntata di 'Ora o mai più': il litigio con il padre di Lisa al termine della registrazione.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:06:00 GMT)

Superbike - Laguna Seca ospita l’ottavo appuntamento del Mondiale : Melandri a caccia della Prima vittoria : Dopo i due podi ottenuti a Brno, il team Ducati si prepara all’ottavo appuntamento del Mondiale di Superbike in programma a Laguna Seca Archiviato con due podi il round di Brno (Repubblica Ceca), il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi a Laguna Seca (Stati Uniti) per l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2018. Sull’iconico tracciato californiano la Panigale R può vantare ben tre vittorie, tutte ...

Giro di Slovenia 2018 : Prima vittoria da professionista per Simone Consonni : Si apre con una volata tutta italiana il Giro di Slovenia 2018: a trionfare nella frazione inaugurale partita da Lendava e giunta in quel di Murska Sobota dopo 159 chilometri è Simone Consonni. L’azzurro della UAE Emirates va ovviamente a vestire la maglia di leader della classifica generale cogliendo oggi il primo trionfo da professionista. Fuga nelle prime fasi di gara per Nik Cemažar (Slovenia), Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Xaurum), ...

Einar / Amici 2018 - vince la Prima sfida contro Lauren e continua la corsa alla vittoria! : Einar Ortiz è uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 2018, 15 canzoni da ripassare per lui e il duetto con Alessandra Amoroso, come andrà a finire?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Amici 17 - finale : per i bookmaker Irama verso la vittoria - Carmen Ferreri Prima sfidante : Tre cantanti e una ballerina in gara per la finalissima di Amici 2018, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi giunto alla 17esima edizione: lo scorso anno vinse il ballerino Andreas, ...

“Si è rifatta”. Ricordate Vittoria Deganello di Uomini e Donne? Questo è il ‘Prima’ - ecco il ‘dopo’ : Ve la Ricordate Vittoria Deganello? Non è passato molto tempo dalla scelta a Uomini e Donne, più o meno sette mesi da quando il tronista di turno, Mattia Marciano, ha deciso di frequentare lei fuori dagli studi di Cinecittà. Si è parlato di recente di questa coppia nata sotto il segno di Maria De Filippi perché i fan, quelli a cui non sfugge proprio nulla, hanno notato che sui rispettivi profili social non comparivano più foto di coppia. ...

Negò torta per matrimonio gay - Prima vittoria di un pasticcere alla Suprema corte Usa : In nome del Primo Emendamento della Costituzione statunitense aveva negato la torta nuziale a una coppia gay. La corte Suprema Usa però ha dato ragione al pasticcere cristiano del Colorado che si era rifiutato di preparare il dolce per le nozze. Il collegio non ha deciso sulla questione più generale se un esercizio commerciale può negare il proprio servizio agli omosessuali ma si è limitato a censurare la commissione per i diritti umani del ...

MotoGp – Al Mugello la Prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

Roland Garros 2018 : Prima vittoria parigina per Thomas Fabbiano. Battuto in cinque set l’australiano Ebden : prima vittoria in carriera al Roland Garros per Thomas Fabbiano. Il tennista pugliese si regala questa grande soddisfazione dopo aver Battuto in cinque set l’australiano Matthew Ebden con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 3-6 6-2 dopo tre ore e quarantacinque minuti di gioco. I due giocatori sono tornati oggi in campo dopo l’interruzione per pioggia avvenuta ieri a fine quarto set e che forse ha un pizzico agevolato l’azzurro, che ...

Marco Cecchinato - chi è il tennista palermitano/ Al Roland Garros 2018 Prima vittoria in uno Slam : Un identikit di Marco Cecchinato, il tennista di Palermo che battendo Marius Copil in cinque set, al Roland Garros 2018, ha vinto il primo match nel tabellone principale di uno Slam(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:02:00 GMT)