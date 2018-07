Prezzi benzina | diesel e gpl | stabilità nel fine settimana

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) Prosegue la fase disulla rete carburanti nazionale: per il quinto giorno consecutivo non si registrano movimenti deiraccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territoriopraticati senza sussulti. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservacarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,635 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,635 a 1,650 euro/litro (no-logo a 1,617). Il prezzo medio praticato delè a 1,507 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,507 a 1,525 euro/litro (no-logo a 1,491). Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato è di 1,756 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,728 a 1,827 euro/litro (no-logo a 1,659), mentre per illa media è a 1,633 euro/litro, con ...