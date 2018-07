Premier League | Chelsea nel caos | Sarri resta ancora in stand-by

Corea del Sud - Heung-min Son scoppia in lacrime : il reclutamento si avvicina - niente Premier League? : Heung-min Son si gioca ai Mondiali di Russia 2018 molto più che una qualificazione agli ottavi di finale: l’attaccante sudCoreano piange dopo la partita contro il Messico Heung-min Son piange dopo la partita valida per il secondo turno del girone F della Corea del Sud contro il Messico. Il futuro sportivo dell’attaccante del Tottenham e della Corea del Sud dipende dalla qualificazione agli ottavi di finale della sua Nazionale. Il ...

Chelsea-Sarri : è fatta - il “maestro” sbarca in Premier League : Maurizio Sarri è in procinto di essere annunciato dal Chelsea nel ruolo di allenatore dopo l’addio di Conte, fatto fuori a causa di dissidi con la società Il Chelsea è vicino ad annunciare l’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo manager del club inglese che si concentrerà immediatamente sul mercato, secondo quanto riporta il Daily Mail. Sarri, 59 anni, probabilmente firmerà un contratto di due anni che includerà l’opzione per un ...

Maria - la telecronista russa tra Premier League e Playboy : Ci crediamo, per il nostro paese ogni passo avanti in questa Coppa del mondo equivale a migliaia di chilometri in avanti per il calcio russo '. Lei ha cominciato a fare giornalismo 11 anni fa: ' A 20 ...

BT coprirà più gare di Premier League grazie a un accordo con Amazon : L'emittente ha stretto un accordo con il colosso statunitense per offrire ai consumatori il servizio Prime Video attraverso la propria piattaforma. L'articolo BT coprirà più gare di Premier League grazie a un accordo con Amazon è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League 2018/2019 - sorteggiato il calendario : si parte con Arsenal-City : Premier League 2018/2019, il calendario della prossima stagione in Inghilterra è già stato sorteggiato, con un big match subito alla prima giornata Sarà Arsenal-Manchester City il ‘piatto forte’ della prima giornata della Premier League 2018/2019. E’ stato infatti ufficializzato il calendario della prossima stagione del campionato inglese che prenderà il via l’11 agosto coi ‘citizens’, campioni in carica, che ...

Mercato saturo - per la Premier League -10% di introiti dai diritti tv : L'aumento del numero di gare trasmesse non ha portato ad un'ulteriore crescita degli introiti, fermi al -10% rispetto al ciclo di diritti tv precedente. L'articolo Mercato saturo, per la Premier League -10% di introiti dai diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il paracadute in Europa : dalla Premier League 50 milioni per le retrocesse : La Premier League in testa anche per quanto riguarda il paracadute per la retrocessione. L'articolo Il paracadute in Europa: dalla Premier League 50 milioni per le retrocesse è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Karate - Premier League 2018 : Italia a tinte rosa a Istanbul! Impresa epica per Viviana Bottaro - ennesima conferma per Sara Cardin - brilla anche Clio Ferracuti : Si tinge di rosa la tappa di Istanbul della Premier League 2018 di Karate. L’Italia ha portato a casa ben quattro podi, tutti al femminile, nel torneo turco che di fatto riapre le danze per la disciplina dopo gli Europei 2018 di Novi Sad, in cui gli azzurri hanno fatto la voce grossa con dieci medaglie nel carniere. A fare la differenza a Istanbul è stata, in particolare, un’atleta che da anni ormai è abbonata al podio, ma che ...

Premier League : Deulofeu è ufficialmente un giocatore del Watford : ROMA - É arrivata l'ufficialità: Gerard Deulofeu è a tutti gli effetti un giocatore del Watford . L'esterno del Barcellona , rientrato la scorsa estate dal prestito al Milan , è stato ceduto per 13 ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Viviana Bottaro - siete fantastiche! Due vittorie per l’Italia a Istanbul - secondo posto per le ragazze del kata - terza Clio Ferracuti : Fantastica, sublime, eterna Sara Cardin. Ancora una vittoria per la straordinaria 31enne veneta, che ha prevalso nella categoria -55 kg in occasione della quarta tappa della Premier League 2018, ad Istanbul (Turchia). L’azzurra ha fatto valere tutta la sua classe in una finale molto combattuta sul piano tattico e con esperienza e sagacia si è imposta contro l’atleta di Taipei Tzu-Yun Wen, sconfitta 2-0 nell’ultimo atto dei -55 ...