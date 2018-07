: #Precariato,atteso decreto Dignità a CdM - CyberNewsH24 : #Precariato,atteso decreto Dignità a CdM - TelevideoRai101 : Precariato,atteso decreto Dignità a CdM -

Ultime limature al, che in serata dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri: al centro la lotta ale al gioco d'azzardo. Prima, una serie d'incontri attendono il vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio. Vedrà l'imprenditore anti-'ndrangheta De Masi, poi sarà al tavolo con i sindacati per la vertenza di Italiaonline. Quindi,incontro sui ciclofattorini con i loro rappresentanti e le imprese del "food delivery".L'obiettivo è di arrivare al"primo contratto nazionale" per i lavoratori della gig economy.(Di lunedì 2 luglio 2018)