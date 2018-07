Posso dire che è andata bene Simona Ventura rassicura sul figlio Niccolò

MotoGp – Morbidelli - la frattura alla mano e il futuro in Yamaha : “Posso solo dire che…” : Franco Morbidelli dichiarato unfit al Gp d’Olanda: le parole del giovane pilota italiano dopo la frattura alla mano ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

Agricoltura - Coldiretti : con i voucher “50mila posti di lavoro occasionali Possono essere recuperati” : “Con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente le dichiarazioni del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio che si è detto pronto a reintrodurre i voucher ...

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i verdeoro non Possono scherzare. I balcanici credono nel miracolo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si contendono la qualificazione agli ottavi di finale: ai verdeoro basterebbe un pareggio per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata ma verrebbero eliminati in caso di una sconfitta contro i balcanici che scenderanno in campo particolarmente agguerriti e con la voglia di fare saltare il banco. Neymar e compagni ...

Il Consiglio di Stato ha stabilito che i musei italiani Possono avere direttori stranieri : Ribaltando una controversa sentenza del TAR del Lazio del maggio 2017, il Consiglio di Stato ha stabilito che i musei italiani possono avere direttori stranieri. La decisione mette fine a un lungo procedimento giudiziario iniziato dopo un ricorso contro le nomine The post Il Consiglio di Stato ha stabilito che i musei italiani possono avere direttori stranieri appeared first on Il Post.

Pensioni quota 100 - Di Maio : 'Non Posso dire ora se entrerà nella Legge di Bilancio' : Le ultime affermazioni del Ministro Del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio rilasciate durante un’intervista a 'Il Sole 24 Ore' hanno messo in dubbio i tempi di realizzazione delle misure di pensione anticipata tanto sbandierate in campagna elettorale e tanto attese dai futuri pensionandi. Il tema delle Pensioni rimane un tema molto caldo per il governo Conte. Si punta, ormai è assodato, al superamento della Legge Fornero. quota 100 ...

Perché né Salvini né Toninelli Possono impedire alle ONG di continuare a salvare vite in mare : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

AVANTI UN ALTRO! PAOLO BONOLIS "PROCESSATO"/ Diretta - Se mi dichiaro colpevole Posso andare da Barbara D'Urso? : AVANTI un altro con il sottotiolo di "An italian crime story" va in onda oggi, mercoledì 13 giugno, in prima serata su canale 5: PAOLO BONOLIS processato da Gianluigi Nuzzi.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 23:11:00 GMT)

"Posso dire che..?". Ecco cosa voleva dire Conte in Aula prima che Di Maio lo gelasse : Una sguardo, un rapido muoversi di labbra, "Posso dire...", un sEcco "No" come risposta. È quanto accaduto nell'Aula di Montecitorio un paio di giorni fa, quando il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenziava l'Aula per chiederne la fiducia. Nel debutto di fronte ai deputati, però, un'esitazione: Conte si rivolge al vicepremier Luigi Di Maio, seduto alla sua destra. Gli fa una domanda e ottiene come risposta un sEcco ...

