Pier Carlo Padoan | la pazzesca gufata dell' ex ministro sul governo

"Tria dice alcune cose giuste". Intervista a Pier Carlo Padoan : "Il ministro dell'Economia Giovanni Tria dice alcune cose giuste". Il suo predecessore Pier Carlo Padoan arriva nella galleria dei presidenti, un lungo corridoio alle spalle dell'Aula di Montecitorio, subito dopo il voto che ha dato il via libera al Documento di programmazione economica e finanziaria. Tarda qualche minuto, chiede venia: "Mi scusi, mi devo ancora orientare bene. Padoan , alla prima esperienza da deputato, non ha difficoltà ...

Botta e risposta tra Giam Pier o Ventura e Carlo Tavecchio : “Non ha accettato le mie dimissioni” - “Non è vero - ha detto faremo un bel Mondiale” : Carlo Tavecchio , ex Presidente della FIGC, ha replicato alle dichiarazioni che Giampiero Ventura , ex CT della Nazionale, aveva rilasciato ieri sera a Che tempo che fa. L’allenatore aveva parlato delle dimissioni consegnate dopo la partita con la Macedonia, ben prima dello spareggio fallimentare con la Svezia che ci ha estromesso dai Mondiali. Ventura ha parlato anche di clima insostenibile e che le due dimissioni erano state rifiutate dai ...

Con l'Ue si può trattare - con i mercati no. Intervista di Pier Carlo Padoan al Sole 24 Ore : La dialettica in Europa è sempre possibile, anche lo scontro se necessario. Chi non vuole sentire ragioni sono i mercati finanziari, che se annusano sfiducia reagiscono. Si potrebbe riassumere così il ragionamento che Pier Carlo Padoan consegna al Sole 24 Ore alla fine del suo mandato da ministro dell'Economia."L'aspetto più preoccupante nel Contratto alla base del Governo in costruzione è la sottovalutazione delle ...