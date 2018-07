Piazza Affari e Borse europee attese in ribasso in avvio su tensioni commerciali e

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra i 21.500 punti (2 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia una nuova settimana con pochi dati in agenda. Il Ftse Mib riparte sopra i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 04:21:00 GMT)

Piazza Affari : luce verde per Geox : Vigoroso rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,98%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su ...

Piazza Affari - +0 - 9% - mette a segno rimbalzo con Europa : Milano, 29 giu. , askanews, Seduta di rimbalzi per Piazza Affari e per le altre principali Borse europee dopo i cali di ieri e l'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti da parte dei ...

Borse UE tengono la rotta con Piazza Affari. Fiat ingrana la marcia : Teleborsa, - Piazza Affari e le altre Borse europee si confermano in rally oggi , sia per effetto di ricoperture che per un sentiment più ottimista a livello internazionale. A sostenere l'umore ci ...

Piazza Affari : rosso per Rai Way : Seduta in ribasso per Rai Way , che mostra un decremento dell'1,83%. La tendenza ad una settimana di Rai Way è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe ...

Piazza Affari : risultato positivo per Salini Impregilo : Bene la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , con un rialzo dell'1,87%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Salini ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Interpump : Brillante rialzo per il costruttore di pompe ad alta pressione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,24%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Anima Holding - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Protagonista il principale asset manager indipendente in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,66%. L'andamento di Anima Holding nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva ...

Piazza Affari : strategie e titoli da inserire in portafoglio ora : Gli analisti fanno notare inoltre che a giugno si sono allentate le tensioni sul debito italiano, grazie alle dichiarazioni del Ministro dell'Economia, Tria, ma il rendimento del BTP decennale, pur ...

Piazza Affari apre in rialzo : l'indice Ftse Mib a +1 - 31% : Piazza Affari apre in rialzo dopo l'accordo raggiunto sui migranti al Consiglio europeo: il Ftse Mib sale dell'1,31% a quota 21.712 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee: Parigi ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca Mediolanum : Brillante rialzo per la società che opera nel settore Bancario e assicurativo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,36%. Il movimento di Banca Mediolanum , nella settimana, segue nel ...

Piazza Affari : ingrana la marcia UBI Banca : Protagonista il gruppo Bancario italiano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%. Lo scenario su base settimanale di UBI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : allunga il passo Brunello Cucinelli : Effervescente il re del cachemire , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più ...