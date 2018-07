Piazza Affari | Buy&Sell degli analisti

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 04% - : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9909,15, in diminuzione di -104,69 punti ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 04% - : Scambi negativi per il settore bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9909,15, in diminuzione di -104,69 punti rispetto ...

Datalogic senza scampo a Piazza Affari : Ribasso scomposto per Datalogic , che esibisce una perdita secca del 2,69% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Fincantieri - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Si muove in profondo rosso il principale complesso cantieristico al mondo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,57% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto ...

A Piazza Affari corre Bio On : Vigoroso rialzo per Bio On , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,09%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Borse giù con dazi e caos politico a Berlino. A Piazza Affari Ko Recordati : Non si abbassa la tensione da guerra commerciale, con il progetto Usa (smentito dal segretario al Tesoro Mnuchin) di lasciare il Wto e la risposta del Canada ai dazi statunitensi. Tensione anche per l'incertezza politica in Germania (scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti) . A Milano precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'offerta pubblica che sarà lanciata dal fondo Usa Cvc. Sale lo spread Btp/Bund ...

Recordati a picco a Piazza Affari : il titolo si allinea al prezzo Opa : MILANO- Recordati crolla in Borsa e cede il 17,35% a 28,04 euro, dopo la cessione al fondo Cvc del 51,8% del capitale per circa 3 miliardi di euro. Con il forte calo il prezzo delle azioni si sono ...

Piazza Affari torna ai minimi 2018 - soffre ancora Mediaset e Recordati crolla : Incipit del nuovo semestre in deciso affanno per i mercati. Piazza Affari segna un tonfo del 2% circa complice soprattutto la crisi politica in Germania con il ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, pronto a dimettersi perché contrario alla linea troppo "morbida" sulla questione migranti.

Borse giù con dazi e caos politico a Berlino. Spread a 248 punti. A Piazza Affari Ko Recordati : Tensione anche per l'incertezza politica in Germania , scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti, . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'...

Borse giù con dazi e caos politico a Berlino. Spread a 248 punti. A Piazza Affari Ko Recordati : Non si abbassa la tensione da guerra commerciale, con il progetto Usa (smentito dal segretario al Tesoro Mnuchin) di lasciare il Wto e la risposta del Canada ai dazi statunitensi. Tensione anche per l'incertezza politica in Germania (scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti) . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'offerta pubblica che sarà lanciata dal fondo Usa Cvc...

Spread in rialzo oltre quota 240. Piazza Affari in calo (con le altre Borse europee) : Borsa in netto calo in apertura e Spread in deciso rialzo. I mercati italiani iniziano la settimana con un sensibile affanno, ma le cause potrebbero essere fuori dai confini a partire dai timori per il futuro governo tedesco in bilico per le questioni dell’immigrazione e l’avvicinarsi dell’introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. Tanto è vero che il ribasso non riguarda solo Milano (apertura con segno meno e ...

Banca MPS scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una perdita secca del 2,11% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento ...

Piazza Affari : CIR scende verso 1 - 02 Euro : Si muove in profondo rosso la holding italiana , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,29% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base ...

Piazza Affari : brusca correzione per Gima Tt : Aggressivo ribasso per Gima Tt , che passa di mano in perdita del 2,13%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del ...