Piazza Affari | brusca correzione per Gima Tt

Banca MPS scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una perdita secca del 2,11% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento ...

Piazza Affari : CIR scende verso 1 - 02 Euro : Si muove in profondo rosso la holding italiana , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,29% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base ...

Borse giù con dazi e caos politico Berlino. A Piazza Affari ko Recordati : Non si abbassa la tensione da guerra commerciale, con il progetto Usa (smentito dal segretario al Tesoro Mnuchin) di lasciare il Wto e la risposta del Canada ai dazi statunitensi. Tensione anche per l'incertezza politica in Germania (scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti) . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'offerta pubblica che sarà lanciata dal fondo Usa Cvc...

Borsa - Piazza Affari apre in netto calo : Ftse Mib a -1 - 28% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia sul terreno l'1,28% a 21.349 punti, mentre il Ftse All Share arretra dell'1,35% a quota 23.504 punti. A ...

Piazza Affari e Borse europee attese in ribasso in avvio su tensioni commerciali e politiche : A questo scenario già teso, si aggiunge in Europa la crisi governativa in Germania, con la cancelliera Angela Merkel al centro delle polemiche per la sua politica migratoria in Europa. Secondo alcune ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra i 21.500 punti (2 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia una nuova settimana con pochi dati in agenda. Il Ftse Mib riparte sopra i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 04:21:00 GMT)

Piazza Affari : luce verde per Geox : Vigoroso rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,98%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su ...

Piazza Affari - +0 - 9% - mette a segno rimbalzo con Europa : Milano, 29 giu. , askanews, Seduta di rimbalzi per Piazza Affari e per le altre principali Borse europee dopo i cali di ieri e l'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti da parte dei ...

Borse UE tengono la rotta con Piazza Affari. Fiat ingrana la marcia : Teleborsa, - Piazza Affari e le altre Borse europee si confermano in rally oggi , sia per effetto di ricoperture che per un sentiment più ottimista a livello internazionale. A sostenere l'umore ci ...

Piazza Affari : rosso per Rai Way : Seduta in ribasso per Rai Way , che mostra un decremento dell'1,83%. La tendenza ad una settimana di Rai Way è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe ...

Piazza Affari : risultato positivo per Salini Impregilo : Bene la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , con un rialzo dell'1,87%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Salini ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Interpump : Brillante rialzo per il costruttore di pompe ad alta pressione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,24%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Anima Holding - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Protagonista il principale asset manager indipendente in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,66%. L'andamento di Anima Holding nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva ...