Piano Piano Festival arriva alla terza edizione Quattro giorni di musica | teatro | arti

?Germania - il Piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : Governo in bilico per lo scontro sui migranti in Germania. Ultimo tentativo del ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, per ricomporre la frattura con la Cdu di Angela Merkel...

Germania - il Piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : 'Nella politica migratoria noi perseguiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo ordinare, guidare e limitare l'immigrazione', continua la dichiarazione della Cdu. Intanto dalla Csu è emerso che sabato sera,...

Oftalmico - slitta il Piano per trasferire il pronto soccorso : ... 'Il progetto della nuova Rete oculistica si concluderà entro il mese di aprile 2018, con l'attivazione del pronto soccorso oculistico presso la Città della Salute e della Scienza, l'avvio della ...

La regina ha il raffreddore Pronto il Piano per l'addio : Londra - È bastato che la regina disertasse l'ultima messa a St.Paul Cathedral perché non si sentiva in forma e il programma che dovrebbe scattare per gestire la sua morte è stato nuovamente aggiornato. L'ha reso noto ieri il Sunday Times, che alla notizia ha riservato addirittura la spalla della prima pagina. Il "London Bridge", così è chiamato il programma di gestione straordinaria dei primi giorni dopo la morte della Sovrana, viene modificato ...

Statali - per i dirigenti premi 'selettivi' nel Piano Bongiorno : 'premiare i dirigenti bravi, quelli che non si limitano a fare ciò che devono ma fanno davvero girare la macchina pubblica'. È questo l'obiettivo di Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica ...

Beppe Grillo - il Piano per fare a pezzetti la Rai : Di Maio lo gela - chi comanda davvero in viale Mazzini : Beppe Grillo ha rispolverato il suo vecchio pallino di fare a pezzetti la Rai, un punto antico del programma grillino finora ritenuto pilastro della rivoluzione Cinque Stelle. La rivoluzione però può ...

Seehofer respinge la proposta della Merkel sui migranti e presenta un suo Piano : Ancora tensioni nel governo tedesco. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, è molto critico sugli esiti del vertice europeo sui migranti, a cui ha partecipato Angela Merkel, e riterrebbe i risultati non "equivalenti" alla misura dei respingimenti immediati al confine, che vorrebbe eseguire in Germania. Lo scrive la Dpa, citando fonti. Seehofer, nello specifico, avrebbe respinto la proposta della Cancelliera di inviare i migranti ...

Mercato NBA - il Piano B dei Los Angeles Lakers : si punta a DeMarcus Cousins : Tutti aspettavano LeBron James e invece a fare la prima mossa sono stati gli altri. Chris Paul e soprattutto Paul George hanno bruciato sul tempo il n°23 dei Cavaliers, scegliendo di rinnovare i loro ...

Spread - il Piano del sottosegretario alle Infrastrutture Siri per ridurlo : “Btp solo per gli italiani con rendimenti più alti” : Emettere titoli di Stato “riservati a famiglie italiane” offrendo loro rendimenti più alti. Cosa che di per sé comporta evidentemente un aumento dei tassi di interesse medi pagati sul debito pubblico italiano e, di conseguenza, un allargamento del differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi (lo Spread). Ma è proprio questo il piano delineato in un’intervista al Corriere della Sera dal sottosegretario alle Infrastrutture ...

"I ministri inglesi si sono riuniti per ripassare il Piano in caso di morte della Regina" : I ministri inglesi avrebbero ripassato il progetto segreto per preparare il paese a 10 giorni di lutto nazionale, quando morirà la Regina: lo scrive il Times. Le prove del piano - noto come Castle Dove e denominato anche London Bridge - arrivano nella settimana in cui Elisabetta, 92 anni, ha cancellato la sua presenza a una cerimonia nella St Paul's Cathedral, poiché si sentiva poco bene.Secondo il quotidiano inglese, i funzionari ...

Animali : troppi cani senza microchip - a Verona scatta Piano controlli (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Attraverso i controlli, effettuati nelle aree del centro storico maggiormente visitate da turisti e cittadini, sono stati esaminati: 29 cani in piazza Bra e piazza Erbe, di cui 16 iscritti all'anagrafe del Veneto, 7 in altra regione e 6 con passaporto perché provenienti d

Animali : troppi cani senza microchip - a Verona scatta Piano controlli (3) : (AdnKronos) - “Ancora una volta Verona è capofila in tema di controllo e sicurezza – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato –, con progetti volti a garantire non solo il monitoraggio dei cittadini ma, come in questo caso, anche di una popolazione animale sempre più numerosa nelle nostr

Animali : troppi cani senza microchip - a Verona scatta Piano controlli : Verona, 1 lug. (AdnKronos) - Parte da Verona il progetto pilota ‘Cane sicuro’, che verifica la presenza del microchip sui cani a passeggio in città. L’iniziativa, nata dalla collaborazione fra Comune, Polizia locale e veterinari del canile Sanitario, primi a segnalare l’alto numero di cani senza mic

NapoliServizi a rischio crac - ecco il Piano di salvataggio : I guai finanziari al Comune sono come le ciliegie, uno tira l'altro. È il turno della NapoliServizi - sostanzialmente una multiservizi che eroga be 20 linee di produzione a Palazzo San Giacomo che ...