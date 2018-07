Petrolio | Wti a 73 | 42 dlr

Petrolio - Wti in calo a 73 - 30 dlr : ANSA, - MILANO, 29 GIU - Quotazioni del Petrolio in lieve calo: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto perdono 15 centesimi a 73,30 dollari al barile. Il brent è stabile perdendo 1 ...

Petrolio - prosegue il rialzo dei prezzi : Wti a 70 - 78 dollari barile : Il Petrolio prosegue il rialzo iniziato nel weekend dopo l'accordo tra Opec e Russia, sostenuto dall'avvertimento del Dipartimento di Stato Usa pronto a varare sanzioni contro chi non fermerà le ...

Petrolio - in calo sui mercati asiatici. Wti a 70 - 57$ al barile : Roma, 14 mag. , askanews, Petrolio in flessione sui mercati asiatici, dopo aver toccato la scorsa settimana i massimi da novembre 2014 in reazione all'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare ...

Petrolio a top da 3 anni - Wti a 71 - 1 dlr : ANSA, - ROMA, 9 MAG - Il Petrolio sale ai massimi da tre anni dopo che il presidente americano Donald Trump ha deciso il ritiro degli Usa dall'intesa sul programma nucleare iraniano e di reintrodurre ...

Tensioni Iran - Petrolio si infiamma e Wti sfonda $70 : Ad infiammare i prezzi del petrolio c'è anche la situazione di profonda crisi economica in Venezuela, il maggior esportatore al mondo di greggio : si pensa possa impattare sull'industria petrolifera, ...

Petrolio : Wti a 70 - 14$ - top da fine 2014 : 9.03 In forte rialzo le quotazioni del Petrolio, con il greggio che vola ai massimi da novembre 2014 con i contratti in scadenza a giugno che arrivano a 70,14 dollari al barile contro i 69,75 di venerdì sera a New York. Il brent è venduto a 75,14 dollari con un +0,4%. A incidere sui prezzi le tensioni politiche sul rinnovo dell'accordo sul nucleare con l'Iran da parte degli Usa.

Petrolio : Wti schizza a 70 - 14 dollari : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Volano le quotazioni del Petrolio con il greggio Wti che sale ai massimi da novembre 2014 con i contratti in scadenza a giugno che passano di mano a 70,14 dollari al barile , 69,...

Petrolio : Wti schizza a 70 - 14 dollari : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Volano le quotazioni del Petrolio con il greggio Wti che sale ai massimi da novembre 2014 con i contratti in scadenza a giugno che passano di mano a 70,14 dollari al barile , 69,...