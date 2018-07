Petkovic | Svizzera affamata come i tifosi

Petkovic : Svizzera affamata come tifosi : ANSA, - ROMA, 2 LUG - "Ci siamo messi nei guai durante le prime tre partite disputate qui, in Russia, ma domani vogliamo cambiare e controllare il gioco fin dal fischio d'inizio: saremo affamati come ...

Svizzera-Costa Rica - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Niente calcoli per Petkovic - in campo i titolarissimi. Ureña guiderà l’attacco dei Ticos : Ultima giornata del gruppo E, molti verdetti ancora da stabilire negli ultimi 90′ di uno dei gironi più equilibrati del Mondiale. La Svizzera si gioca, contro un Costa Rica già eliminato, la possibilità di passare il turno senza dover vedere cosa succede a Mosca in Serbia-Brasile, infatti agli elvetici basta un pareggio per essere certi della qualificazione. Non è ancora chiaro quanto possa essere vantaggioso un eventuale primo posto ...