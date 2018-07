Pessima promozione Smart Rent per i Samsung Galaxy | prezzi altissimi e tra due anni nulla

optimaitalia

(Di lunedì 2 luglio 2018) Bisogna analizzare con grandissima attenzione lachiamata, quella che consente di noleggiare unpagandolo a rate e, dopo un anno di ottenere lophone successivo senza pagare alcun extra costo. Presentata così sembrerebbe un programma molto allettante per chi ama farsi vedere sempre con lophone di ultima generazione, ma in realtà i punti di debolezza di questa campagna superano non di poco quelli di forza.Qualche esempio? Coloro che sono interessati ad unS8 dovranno affrontare rate che partono da 24,90, mentre per iS9 si arriva fino a 36,90€, senza dimenticare che a queste quote bisogna anche aggiungere un anticipo pari a 99 euro. In questo modo, dunque, il primo device verrebbe a costare nel complesso 696,60 euro circa, il secondo addirittura 984,6 euro. Inutile dire che siamo a livelli di prezzo molto più alti ...