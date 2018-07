Pescara | presentata la nuova campagna abbonamenti

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) E’ iniziata ufficialmente la stagione sportiva delche prenderà parte al prossimo torneo di B, tagliando il traguardo delle 38 partecipazioni alla seconda serie nazionale. Questo pomeriggio, sul sito internet della societa’ adriatica e’ statala2018/2019 del Delfino1936 che avra’ inizio il 9 luglio alle ore 16, con il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati. Il termine e’ fissato per le ore 20 del 22 luglio. A seguire, dalle ore 10 del 23 luglio, partira’ la vendita libera delle tessere, con la pianta dello stadio Adriatico-Cornacchia che sara’ totalmente a disposizione anche per chi, lo scorso anno, non era abbonato alle partite dei biancazzurri. Intanto i giocatori sotto contratto nelle prossime ore rientreranno per sottoporsi alle visite mediche. Domenica prossima, 8 luglio, ...