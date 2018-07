Perché Lega e M5S stanno così bene insieme

Forza Italia - Matteo Salvini blocca la fuga di massa verso la Lega : Perché vuole solo Antonio Morgante : 'I parlamentari di Forza Italia che vogliono passare nella Lega sono molti di più di una decina'. L' esodo azzurro è cominciato e il telefono di Giancarlo Giorgetti continua a suonare: tutti si ...

Ecco Perché in tre mesi la Lega ha superato M5s : La notizia l'aveva data, in anteprima, Enrico Mentana su La7: la Lega di Matteo Salvini ha superato, nei sondaggi, il M5S di Luigi di Maio. Ora ci sono le conferme anche degli altri sondaggisti. Per l'...

Perché il boicottaggio di Benetton è un autogol per la Lega : Sarà Perché magari vesto male, sarà Perché compro d’abitudine indumenti intercambiabili senza pensare alla marca ma mi colpisce oltremodo la polemica fra Lega e Benetton. “Non acquisterò più le vostre magliette”, ha proclamato il segretario della Liga Veneta Toni Da Re, dopo la pubblicità-choc col m

[L'analisi] Il fanatico della paura si è mangiato i Cinque Stelle. Ecco Perché la Lega è diventata il primo partito d'Italia : Andiamo a governare con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura». Prima del voto di fiducia al governo si era dimessa Francesca Menna, dicndoe di ...

Perché l'inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

M5S-Lega - Perché la vicenda dello stadio della Roma sta imbarazzando il governo : Il macigno giudiziario è inevitabilmente diventato anche una bufera politica. Con forte imbarazzo per i contatti di alcuni protagonisti della vicenda con il governo Lega-M5s....

Perché la magistratura ha voluto ricontrollare i conti della Lega : Fino ad allora patron incontrastato della Lega ma da quel momento, per via di una condanna che lo associa a ll'ex tesoriere del partito Francesco Belsito , messo di fatto in pensione dalla politica ...

Perché la magistratura ha voluto ricontrollare i conti della Lega : È l’onda lunga dello scandalo che portò, nel 2013, al tramonto della leadership di Umberto Bossi. Fino ad allora patron incontrastato della Lega ma da quel momento, per via di una condanna che lo associa all’ex tesoriere del partito Francesco Belsito, messo di fatto in pensione dalla politica anche se eletto senatore lo scorso 5 marzo. Dietro la faccenda che ha portato la Guardia di Finanza a perquisire le sedi di ...

Vittorio Feltri : l'intesa M5S-Lega è destinata a durare Perché non c'è l'opposizione : Mi lancio in una previsione azzardata : forse questo governo un po' bislacco durerà più di quanto ipotizzato da noi gazzettieri. Intendiamoci, esso è frutto di una manovra politica ad alto rischio, lo sposalizio fra i terroni del Movimento 5 Stelle e i polentoni della Lega , due formazioni talmente distanti l'una dall'altra da far pensare sia impossibile vadano d'...

FINANZA & FIDUCIA/ Ecco Perché il populismo sudamericano di Lega-M5s non piace ai mercati : Il Governo M5S e Lega ottiene la FIDUCIA anche alla Camera. Ma il premier Conte ha dimostrato di non aver capito la delicatezza della situazione.

