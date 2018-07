Perché la gestione dei figli in estate è un pessimo esempio di disequità sociale

espresso.repubblica

: @bakshihrundi1 @IlReDellEst @luckiestloser No infatti. Sono anche io d'accordo. Mi limitavo ad interpretare la rati… - SimoneNegri83 : @bakshihrundi1 @IlReDellEst @luckiestloser No infatti. Sono anche io d'accordo. Mi limitavo ad interpretare la rati… - plumeandroses : @xtherealchiara Sto dicendo che non si può parlare di privacy nella gestione della cosa solo perché noi non abbiamo… - djrenyx : @titty_napoli Non costringere i giocatori a venire con la pistola in fronte???? io ricordo solo Verdi in 12 anni dell… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Per troppe famiglie il costo di un centro estivo è diventato insostenibile. Dati Istat alla mano. In un Paese in cui l'occupazione della donna è ferma a dieci anni fa