Per l' Ischia Global Film | Ezio Greggio è ' l' italiano nel mondo' del 2018

Milano - si tuffa nell'Adda Per salvare il figlio e rischia di annegare : Paura nel primo pomeriggio di domenica a Trezzo sull'Adda , Milano, , dove un bambino di 10 anni è caduto nelle acque del fiume e ha rischiato di annegare: il padre si è subito tuffato e lo ha salvato,...

Ischia Film Festival - domani l'aPertura con il premio Oscar Gabriele Salvatores : Sarà il premio Oscar Gabriele Salvatores ad aprire domani il XVI Ischia Film Festival , 30 giugno - 7 luglio, . Il regista di Mediterraneo racconterà al pubblico di Ischia il suo continuo desiderio di ...

Justin Bieber rischia l’arresto Per vandalismo ma preferisce uscire con Hailey Baldwin (video) : Ancora guai per la popstar canadese più amata dai teenager: Justin Bieber rischia l'arresto e una multa per la mancata partecipazione ad una deposizione. Da alcuni anni, il vicino di casa di Justin Bieber Jeffrey Schwartz intenta una causa contro la popstar, in quanto sostiene che il cantante rechi disturbo alla sua quotidianità, risultando spesso molesto: addirittura, secondo quanto afferma l'uomo, Justin gli avrebbe sputato in faccia, oltre ...

Veneto Banca insolvente anche prima della liquidazione. Ora gli ex manager rischiano l'indagine Per bancarotta : Veneto Banca non era in grado di pagare i creditori. Non lo era nemmeno prima che il governo, il 25 giugno 2017, decidesse per la liquidazione coatta amministrativa, con la cessioni di sportelli e ...

Tour de France 2018 : Gianni Moscon - una vita da gregario. Al servizio di Froome e Bernal - l’Italia rischia di Perdere un talento : Gianni Moscon si sente più leggero che mai, pesa 70 kg scarsi ed è pronto per disputare un grande Tour de France. Ancora da gregario. Questa sembra purtroppo essere diventata la dimensione del 24enne, uno dei migliori prospetti del ciclismo italiano per le corse a tappe di tre settimane ma che purtroppo non ha ancora avuto la sua grande chance da capitano. Anche durante questa Grande Boucle, infatti, lo vedremo correre in supporto a Chris Froome ...

Fano - i sei bagnini-eroi : rischiano la vita Per salvare due bimbe di 7 e 8 anni : Il dramma sfiorato a pochi metri dal punto esatto in cui l’anno scorso ha perso la vita un altro bagnino, Bigio Riccio. "Cosa dobbiamo fare per farvi capire che se c'è la bandiera rossa è pericoloso fare il bagno? Aspettiamo un'altra vittima?" si chiede ora Enzo Maggi, dell'associazione dei Bagnini Mare dentro.Continua a leggere

Perché i dazi di Trump rischiano di far esplodere la bolla degli «emergenti» : Il ribasso dei listini azionari emergenti dai picchi di gennaio è vicino al 20%, la soglia che delimita una correzione tecnica dall’ingresso in un “mercato Orso”. Quale strada prenderanno dipenderà da dollaro e dazi...

Bordighera - fiamme nell'hotel abbandonato : quando Per l'incuria si rischia una tragedia fotogallery : Tre bombole di gas appoggiate sul marciapiede davanti all'ex albergo di via Primo Maggio, a pochi passi dal Palazzo del Parco, sede di spettacoli e consigli comunali, nel centro cittadino. Sono ...

Il CEO di Adidas attacca : «Calcio troppo commerciale - si rischia di Perdere tifosi» : Kasper Rorsted ha spiegato che le recenti modifiche in alcuni tornei rischiano di abbassare la qualità del gioco e di allontanare i tifosi dal calcio. L'articolo Il CEO di Adidas attacca: «Calcio troppo commerciale, si rischia di perdere tifosi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pescia - rieletto l’ex sindaco arrestato Per peculato : rischia il rinvio a giudizio. E in caso di condanna la sospensione : Una richiesta di rinvio a giudizio per peculato e traffico di influenze e il peso di un possibile processo che rischia di condizionare tutta l’azione amministrativa. Ma nonostante questo Oreste Giurlani, per circa un trentennio colonna portante del sistema rosso in Toscana e tra i fondatori del Pd, domenica è stato rieletto civica sindaco di Pescia, piccola cittadina di 20mila abitanti in provincia di Pistoia. È stato riconfermato con il 60% dei ...

Si tuffano in mare Per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortunata”. Invece stanno letteralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...

Bufera Serie A - Parma e Chievo rischiano grosso : ipotesi ripescaggi concrete - due club “sPerano” : Chievo Verona e Parma alle prese con due casi giudiziari molto delicati, la Procura federale indaga, intanto diversi club sperano nel ripescaggio Per l’ennesima volta, ci troviamo a vivere un’estate caldissima relativamente al mondo del calcio. Un nuovo scossone sta animando le giornate degli appassionati di calcio, anche se a dire il vero, avremmo fatto volentieri a meno di nuovi scandali che fanno solo male al nostro “mondo ...

Mondiali Russia 2018 - allarme rosso Per il Brasile : Douglas Costa rischia di aver già concluso la rassegna iridata : L’esterno offensivo verdeoro ha riportato un problema alla coscia che potrebbe avergli fatto concludere anzitempo il Mondiale in Russia Brutte notizie per Tite, il commissario tecnico del Brasile potrebbe fare a meno di Douglas Costa per il resto dei Mondiali di Russia 2018. L’esterno offensivo di proprietà della Juventus, infatti, ha riportato dopo il match contro la Costa Rica una problema alla coscia, che lo obbligherà a rimanere ...