Per l'aggressione a Niccolò Bettarini sono state fermate 4 Persone : Ci sono 4 ragazzi fermati per l'aggressione a Niccolò Bettarini a Milano. sono due italiani di 24 e 29 anni e altrettanti albanesi di 23 e 29 anni, accusati di tentato omicidio. Ne dà notizia il sito ...

Napoli - aggressione di gruppo Per rapina : 5 minori arrestati : Napoli, 30 giu. , askanews, aggressione di gruppo a scopo di rapina: cinque minori arrestati nel Napoletano. Le vittime erano state pestate con calci e pugni e con una noccoliera. I carabinieri della ...

Andrea Iannone denunciato Per furto e aggressione a un paparazzo : «Ti ammazzo» : Sempre più teso il rapporto tra il clan di Belen Rodriguez e i paparazzi. Questa volta a sbottare è Andrea Iannone che, secondo il settimanale Chi avrebbe aggredito il fotografo...

I cinque uomini condannati ad aprile in Spagna Per aggressione sessuale sono usciti su cauzione : In Spagna si è tornati a parlare del caso della “Manada”, cioè del cosiddetto “branco di lupi”, come si chiamavano su un gruppo Whatsapp cinque uomini condannati ad aprile per aver aggredito sessualmente una donna di 18 anni durante la The post I cinque uomini condannati ad aprile in Spagna per aggressione sessuale sono usciti su cauzione appeared first on Il Post.

Ancora un'aggressione contro il 118 : 'Infermiera spintonata Per le scale' : 'Napoli, l'ennesima aggressione ai danni dell'equipaggio 118: è la numero 45 dall'inizio dell'anno'. L'episodio viene denunciato sulla pagina Facebook dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. 'Ieri ...

Como : individuato responsabile aggressione a due Persone - arrestato : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - E' stato individuato l'uomo che lo scorso 13 giugno, a Luisago, nel comasco, avrebbe aggredito due persone della provincia di Savona, finite in ospedale con ferite da arma da taglio. Si tratta di un 42enne originario della provincia di Monza e Brianza, ritenuto responsa

Ostia : Roberto Spada condannato a 6 anni Per l'aggressione al giornalista Rai : I giudici hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa. Il pm aveva chiesto 8 anni e 9 mesi - E' stato condannato a sei anni di carcere Roberto Spada per l'aggressione al giornalista Rai, Daniele ...

Roma : aggressione Per portar via portafoglio - 3 arresti a Roma : Roma: provvidenziale intervento Carabinieri Roma – Calci e pugni con l’intento di portar via portafoglio e orologio. Questa la sciagurata avventura di 2 ragazzi foggiani, di 22 e 23 anni, in villeggiatura nella Capitale. Entrambi sono stati rapinati da 3 uomini: due Romani di 18 e 21 anni e un romeno di 18. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno così proceduto all’ammanettamento del trio, con accusa di rapina ...

Roberto Spada usò metodi mafiosi : il pm chiede 8 anni e 9 mesi Per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi a Ostia : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto vanno condannati per aver agito come boss nel pestaggio al giornalista Di Nemo , Daniele Piervincenzi , e al suo operatore. La procura ha ...