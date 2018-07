Per il Nobel Stiglitz l' Italia deve uscire dall' euro | ' I vantaggi sono chiari'

Il Nobel Gao Xingjian : «Artisti e scrittori insieme Per un nuovo pensiero» : Gao Xingjian, letterato e artista pluridisciplinare, nel corso della sua lunga carriera ha spaziato dal romanzo alla poesia, passando per il teatro e la saggistica. Ha creato spettacoli teatrali sperimentali allestiti in varie parti del mondo e cine-poemi in cui ha ridefinito l'incontro tra linguaggio filmico e gesto plastico. Maestro nell'arte dell'inchiostro a china, le ...

Joseph Stiglitz - dal Nobel l'ultima chiamata Per l'Italia : 'Cosa vi succede se non uscite subito dall'euro' : ... Torquemada della moneta unica - di 'introdurre una moneta parallela' e 'usare una moneta elettronica sempre più semplice ed efficace' per evitare di morire straziati dall' economia Ue dominata dalla ...

Reddito minimo : per Di Maio priorità - Per Nobel Phelps 'una pessima idea' : "E' una pessima idea' ha commenato il premio Nobel per l'Economia Edmund Phelps intervistato dal Foglio 'Sto pensando ma no, non c'è alcun modo per modificarla e farla funzionare. Posso capire che ...

Un Nobel e una Fields medal Per i 20 anni della Bicocca : Interverranno Cristina Messa, rettore dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, presidente della Scuola di Dottorato, e Matteo Manera, coordinatore del Corso di Dottorato in Economia , ...

Un Nobel e una Fields medal Per i 20 anni della Bicocca : Milano, 19 giu. -(AdnKronos) - E' un prestigioso doppio appuntamento quello che venerdì 22 giugno all’Università di Milano-Bicocca - nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo - vedrà sfilare con due nomi illustri dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Primo

Il Pericles International Prize al Nobel Thomas Sudhof e a Paolo Chiesi : ... Presidente della Chiesi, ha trasformato la loro industria di Parma da impresa piccola o media di tipo familiare ad una industria multinazionale con sedi in vari Paesi del mondo , Chippenham in Gran ...

Un premio Nobel e una Fields medal Per i 20 anni di Milano-Bicocca : Venerdì 22 giugno doppio appuntamento all’Università di Milano-Bicocca con due star dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Due iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo. Primo appuntamento alle ore 10, presso l’Auditorium “G. Martinotti” dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U9, Via Vizzola 5, Milano), dove l’economista Robert Engle terrà una lectio dal titolo “A Financial ...

Migranti - la ministra Trenta : “Proporrò Nobel Per la Pace a Marina militare Per salvataggi in mare” : Mentre la nave Aquarius, con a bordo 629 Migranti, rimane al largo delle coste italiane in attesa di essere accolta dai porti spagnoli dopo la chiusura di quelli italiani, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, propone la candidatura della Marina militare al Nobel per la Pace per i salvataggi effettuati nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti - Trenta : “Chiederemo Nobel Per la Pace alla Marina” : Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” proviene da NewsGo.

Migranti - Ue e Onu a Italia e Malta : 'Fateli sbarcare subito' - Trenta : 'La Marina è da Nobel Per la Pace' : Così il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha risposto al Forum Nueva Economia quando le è stato domandato se la città da lei governata sia disposta ad accogliere le persone che si trovano a bordo ...

Migranti - Trenta : "Nobel Per la pace alla Marina" : Ancona, 11 giu. , AdnKronos, - "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai ...

Migranti - Trenta : "Nobel Per la pace alla Marina" : "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la ...

"La Marina Militare merita il Nobel Per la Pace - mi attiverò con ogni mezzo" : "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nel suo discorso per la Giornata della Marina ad Ancona, nelle stesse ore in cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini, d'accordo con il ministro delle Infrastrutture Danilo ...

Migranti - Trenta : mi attiverò Per Nobel pace a Marina Militare : Il Mediterraneo è il mare che per secoli ha costituito il collante geografico, culturale, sociale, religioso ed economico tra il Nord e il Sud del nostro Mondo'. In questi anni, ha sottolineato, '...