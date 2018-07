Per Cottarelli Italia deve ringraziare Monti e Fornero A governo M5S-Lega | ' non

Conti pubblici - Cottarelli avverte : 'Rischi Per il sistema bancario se misure promesse sono finanziate in deficit' : L'ex commissario alla spending review e attuale capo dell'Osservatorio dei Conti pubblici mette in guardia l'esecutivo Lega-Cinquestelle: 'lo spread potrebbe nuovamente crescere e mettere a rischio il ...

Cottarelli : "Senza Monti e la Fornero il rapporto debito-Pil al 145% - Per la crescita via burocrazia e lotta a corruzione" : "Non illudetevi che l'economia crescerà facendo più debiti" dice lo stesso economista. Piuttosto al governo "darei due consigli": andare avanti con le riforme che "servono davvero", cioè "la ...

Conti pubblici : Cottarelli - debito non è aumentato Per stretta fiscale : 'Per evitare che anche in Italia ci sia una crisi come quella greca il governo deve fare le riforme che davvero servono a far crescere l'economia italiana, alcune di queste riforme peraltro stanno ...

Governo - Cottarelli : “SPero che esecutivo non aumenti deficit - il rischio sarebbe crisi da spread. Utile la stretta di Monti” : “Spero che il Governo non aumenti il deficit. In quel caso ci sarebbe il rischio di una crisi da spread“. A dirlo, al Festival del lavoro di Milano, è Carlo Cottarelli, presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici. “L’idea che aumentando il deficit, il Pil cresce e questo fa diminuire il debito pubblico, non l’ho mai vista in nessun Paese”. Nell’ultimo rapporto pubblicato dal suo osservatorio, ...

Cottarelli canta Battisti : “Per una lira vendo tutti i sogni miei…” e sui migranti : “Ne abbiamo bisogno” : Radio Rock 106.6 continua il suo tour canoro per sondare i pareri dei politici nostrani sullo scottante tema dell’immigrazione. Questa volta a finire davanti ai microfoni del Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic è stato Carlo Cottarelli. L’ex premier incaricato ha messo alla prova le proprie corde vocali con un brano di Lucio Battisti: “Per una lira”. Impossibile non collegarlo alle diverse proposte partitiche di ...

Reddito cittadinanza - Lezzi : “Proviamo a partire già nel 2018. Cottarelli? Strana la sua attenzione Per coPerture M5s” : “Reddito di cittadinanza? Per i sei mesi che restano nel 2018 proveremo a usare i fondi possibili da tagli possibili, come quelli sui vitalizi. Stiamo facendo una ricognizione anche dei fondi impegnati ma non utilizzati e recuperabili nel corso dell’anno”. Così a Omnibus (La7) il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, risponde a una domanda della conduttrice Alessandra Sardoni sulle coperture per il Reddito di cittadinanza. E ...

Cottarelli all'Nh hotel Per illustrare "I sette peccati capitali dell'economia italiana" : Nel corso dell'incontro l'autore ha spiegato i motivi per cui l'economia italiana non cresce, a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei. Per l'economista i gravissimi errori che il ...

Cosa intende Conte per pace fiscale - che Per Cottarelli invece è solo un condono : pace fiscale: sarà questo il primo provvedimento del governo Conte. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e voce premier Matteo Salvini, spiegando che in attesa della flat tax, il nuovo esecutivo ...

"Conte generico e poco concreto E' Pericoloso aumentare il deficit" Governo - Cottarelli ad Affaritaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

Governo - Cottarelli : “Uscire dall’euro? Pericoloso - sarebbe come decidere di giocare in serie B” : Dopo aver affermato che il Governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite questa sera a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato: “Uscire dall’euro sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B. Non abbiamo vissuto bene l’esperienza dell’euro, ma uscire sarebbe molto costoso e non finiremmo nel regno di Bengodi solo perché stampiamo soldi. Se si ...

Cottarelli : "Per il governo sarà difficile mantenere le promesse" : Carlo Cottarelli è stato, forse, l'uomo più applaudito nella Loggia d'Onore del Quirinale. Non si era mai visto, infatti, un applauso come quello che ieri i giornalisti gli hanno riservato quando ha annunciato di aver rimesso il mandato per la formazione di un governo tecnico nelle mani del Presidente Mattarella dopo che si era verificata nuovamente la possibilità di realizzare un governo politico, quello guidato da Giuseppe Conte. E anche ...

L'appello di Cottarelli al Governo : "Non aumentate l'Iva Per finanziare Flat tax" : "Quale sarebbe stato il mio primo intervento se fossi diventato Presidente? Affrontare l'emergenza degli sbarchi". Ha risposto così l'ex premier incaricato Carlo Cottarelli, direttore dell'...

Pizza - selfie e strette di mano Prima sera da premier Per Conte Un passante : "Viva Cottarelli". VIDEO : Una passeggiata e una Pizza vicino casa. Ha trascorso così la sua Prima serata da premier, Giuseppe Conte, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai tanti giornalisti che lo seguivano. "La Prima Pizza da premier? Come da cittadino normale", ha detto soltanto. Segui su affaritaliani.it

Cottarelli rimette il mandato Conte al Colle Per l'incarico : Il patto è stato fatto. Raggiunto l'accordo tra M5s e Lega. Ad annunciarlo è stato il capogruppo della Lega, Giancarlo Giorgetti. Dopo una giornata fitta di trattative e di voci che si rincorrevano sulla squadra dei ministri, dopo un incontro fiume tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio arriva l'annuncio dei due leader: "Ci sono le condizioni per un governo politico, per un esecutivo M5s-Lega".Insomma Salvini e Di Maio avrebbero trovato la quadra ...