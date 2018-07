Per Catch 22 George Clooney chiama a raccolta i militari italiani Foto

optimaitalia

: Per #Catch22 George Clooney chiama a raccolta i militari italiani (Foto) - OptiMagazine : Per #Catch22 George Clooney chiama a raccolta i militari italiani (Foto) - GiacomoManini : #Lonzo può davvero essere una point guard ideale per #LBJ, gli manca giusto un po' più di pericolosità al tiro e in… - francang1950 : RT @emamarinaccio: @davidealgebris Ti ricordi i pescatori che hanno votato in massa per la #brexit per via delle 'quote latte' sul pesce? E… -

(Di lunedì 2 luglio 2018)per22. Per chi ancora non lo sapesse, questo è il titolo della serie a cui l'attore, produttore e regista sta lavorando ormai da qualche settimana proprio qui, in Sardegna, e in co-produzione con Sky che la manderà in onda il prossimo anno.La storia che racconterà la serie è proprio ambientata in Italia durante la seconda guerra mondiale e protagonista sarà un bombardiere dell'aviazione Usa, il giovane John Yossarian, al quale, in attesa di congedo, i superiori aumentano continuamente il numero di missioni.Proprio secondo il comma 22 che da il titolo alla serie, si può riciedere di essere esonerati se si dimostra di essere pazzi ma, visto che solo una persona lucida potrebbe fare questa richiesta, il problema non si pone. Su questa sorta di gatto che si morte la coda,ha basato la sua serie e, proprio nelle scorse ore, ...