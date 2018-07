Pensioni | ladri in fuga con le 14esime | spuntano da fogne e rapinano l' ufficio postale

Napoli - rapina alle Poste centrali : ladri in fuga/ Ultime notizie : presi soldi delle Pensioni - paura e malori : Napoli, rapina alle Poste centrali: ladri in fuga col bottino. Portati via i soldi destinati al pagamento delle pensioni, malori tra i dipendenti e momenti di terrore tra la folla.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:08:00 GMT)