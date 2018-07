Pensioni | cosa succede con quota 100 e quota 41 | i tempi e le novità sulla riforma

Riforma Pensioni 2018 - oggi la Quattordicesima/ Cosa fare se non viene accreditata nel cedolino di luglio : Riforma Pensioni 2018 , la Quattordicesima verrà erogata oggi a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Domani la Quattordicesima : cosa cambia per gli autonomi (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 , oggi 1 luglio. La Quattordicesima verrà erogata Domani a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:43:00 GMT)

Pensioni - a chi spetta la quattordicesima e cosa fare se non viene accreditata : Ci siamo. Lunedì 2 luglio per circa 3,5 milioni di pensionati arriverà la tanto attesa quattordicesima , la somma aggiuntiva corrisposta a chi ha almeno 64 anni e un reddito complessivo fino a un massimo di 2...

Pensioni - occhio ai contributivi figurativi : cosa sono e chi ne ha diritto : I contributi validi per la pensione non vengono versati solo quando si lavora: accanto ai contributi "effettivi", ci sono infatti anche i così detti contributi " figurativi ". A differenza...

Pensioni - l'Italia si adegua all'Europa : ecco cosa cambia : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo proposto dal ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, e dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, che...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - cosa cambia con Durigon e Cominardi viceministri del Lavoro (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 , Quota 100 con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Riforma Pensioni / Opzione donna e lavori di cura : cosa accadrà? (ultime notizie) : Riforma pensioni , oggi 7 giugno 2018. Opzione donna e lavori di cura : cosa accadrà? . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, di cui è amministratrice, Orietta Armiliato evidenzia che nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle non si cita la piattaforma sindacale unitaria “che evidenzia la necessità di provvedimenti compreso il ...

Riforma Pensioni e welfare : ecco cosa farà il ministro Di Maio : Il governo Conte apre le danze con un’importante novità. I ministeri dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro saranno accorpati in un unico grande ministero guidato dal Vice-Presidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio , che ha già annunciato i suoi obiettivi da perseguire nel corso della legislatura: Riforma pensioni e centri per l’impiego, reddito e pensione di cittadinanza, rilancio delle politiche ...

L’esordio di Conte in Parlamento : cosa dirà su Pensioni - fisco ed Europa : Oggi il capo del governo interverrà al Senato e alla Camera per la fiducia. I punti del contratto di governo fra Lega e 5Stelle e i tempi per l’attuazione.