Pd | Orlando | non so se mi ricandiderò alla segreteria del Pd

GF - Lucia Bramieri e l'amore fra Filippo Contri e Lucia Orlando : «Ecco perchè non ci credo» : ROMA - 'Questo non vuol dire che uno sia peggio e l'altro sia meglio, vuol dire solo che sono diversi', Lucia Bramieri , nipote di Gino e gieffina dell'ultima edizione, dà il suo giudizio circa una ...

Filippo Contri : "Lucia Orlando? Rapporto basato sulla fiducia. Non c'è nulla con Patrizia Bonetti" : Filippo Contri, a diverse settimane dalla pubblicazione di alcune foto assieme all'ex compagna d'avventura, Patrizia Bonetti, ha rilasciato un'intervista, al settimanale 'Nuovo' per chiarire, una volta per tutte, come sono andati i fatti per non mettere in pericolo il Rapporto con la fidanzata Lucia Orlando. L'ex gieffino è convinto che la ragazza abbia chiamato i paparazzi per realizzare lo scoop: Mi è stato detto che c'è stata una ...

Pd - Orlando : “Calenda? Sua proposta è Scelta Civica. Renzi? Dicono che non c’è più ma i renziani sono ovunque” : “Calenda vuole sciogliere il Pd e costruire un nuovo movimento? Questa ipotesi, in verità, è stata già tentata. Si chiamava Scelta Civica e non ha funzionato”. Così a Omnibus (La7) Andrea Orlando, esponente della minoranza Pd, commenta la proposta politica di Carlo Calenda. E spiega: “Francamente per me quella non è una strada con la quale si può recuperare un rapporto coi settori popolari della società, che rappresentano ...

Orlando : ora per Pd parta fase costituente - non serve solo scegliere segretario : Roma, 25 giu. , askanews, - "serve una fase costituente, non possiamo pensare che questa sia una fase ordinaria e non basta neppure limitarci a scegliere un segretario. Bisogna iniziare subito un ...

Pd : Orlando - cedimento strutturale - in molte realtà non esiste più : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “C’è stato un calo verticale della capacità di attività sul territorio, che spesso è stata delegato soltanto agli amministratori. Il partito, inteso come soggetto organizzato, in molte realtà non esiste più, in altre è una sommatoria di notabilati e di comitati elettorali”. Lo dice Andrea Orlando, deputato della minoranza Pd, ai microfoni di Radio Anch’io, commentando la sconfitta dem ai ...

Palermo : Forello (M5S) - Orlando non ha più maggioranza : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "L’amministrazione Orlando conferma ancora una volta di non avere più una maggioranza, oltre che in Consiglio comunale anche nella commissione Bilancio, mentre il sindaco continua a far finta di nulla non trovando soluzioni ad una paralisi ovvia, e quasi scontata, del

Aquarius - il sindaco Orlando : “Criminale nazista chi non capisce che c’è una sola razza. Salvini ministro scimunito” : “Chi non capisce che esiste una sola razza è un criminale nazista. Salvini è un ministro scimunito che sta facendo arretrare tutto il Paese”. Sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ospite dell’evento “Mediterraneo Antirazzista”. “Il porto di Palermo è pronto ad accogliere le navi” ha ribadito Orlando. L'articolo Aquarius, il sindaco Orlando: “Criminale nazista chi non capisce che ...

GF 15 - Lidia Vella commenta le coppie : Filippo Contri e Lucia Orlando? “Non dureranno” : Grande Fratello 15, l’opinione di Lidia Vella sulle coppie nate in casa: ecco cosa pensa di Filippo e Lucia Il Grande Fratello è finito ma dei suoi protagonisti oggi si continua a parlare. Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione, sicuramente, ci sono Filippo Contri e Lucia Orlando. La storia altalenante che li ha […] L'articolo GF 15, Lidia Vella commenta le coppie: Filippo Contri e Lucia Orlando? “Non ...

Orlando : “Il Pd non esiste più in gran parte del Paese. Dove c’è - sarebbe meglio non esistesse (soprattutto al Sud)” : Il Partito Democratico? “Non esiste più in gran parte del Paese, dobbiamo ricostruirlo”. E in quelle zone Dove ancora c’è? “sarebbe meglio non esistesse, soprattutto in molte realtà del Mezzogiorno“. E fino a quando non ci sarà il partito “dobbiamo farlo noi, il partito”. L’ex ministro della Giustizia e leader della minoranza, Andrea Orlando, certifica lo stato comatoso del partito dopo le elezioni ...

Centrosinistra - Orlando sbotta : “Non si capisce chi detta la linea del partito. Al Sud il Pd è meglio che non esistesse” : “Noi abbiamo l’esigenza di aprire una fase nuova e dobbiamo dire cambiamo subito le regole e andiamo subito al congresso perché noi non possiamo a stare in una situazione di limbo dove alla fine non si capisce chi detta la linea. Rischiamo di perdere ulteriormente voti”. Andrea Orlando, deputato del Partito democratico, dal palco dell’evento “L’Europa tra democrazia e populismo”, organizzato a Milano, ...

Andrea Orlando : “Il Pd sarebbe meglio non esistesse” : Il dem Andrea Orlando demolisce il Pd. “Il partito non esiste più in gran parte del Paese e dove esiste sarebbe

Karina Cascella attacca Lucia Orlando e Filippo Contri : "Non vedo amore tra di voi" (video) : Liberi tutti dalla casa del Grande Fratello, comprese le coppiette nate dentro la casa più spiata d'Italia. Una fra quelle più tormentate è stata sicuramente quella formata dalla commessa Lucia Orlando e Filippo Contri che appena hanno messo piede fuori dalla casa, si sono resi conto che la vera prova del loro rapporto, si vivrà solo ora che l'esperienza è terminata.I due sono stati ospitati ieri da Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, nel ...