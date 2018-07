PD | evitare blocco Roma Metropolitane convocando Assemblea Capitolina

romadailynews

(Di lunedì 2 luglio 2018) PD: chiediamo di anticipare a domani seduta consigliare– Di seguito la nota del gruppo capitolino PD. “Giovedì 28 giugno la giuntaha adottato una deliberazione che eroga aparte dei compensi dovuti per i servizi svolti dalla società. Si tratta di una boccata di ossigeno che al momento permette alla società di proseguire le attività. Tuttavia il provvedimento per essere esecutivo necessita dell’adozione da parte dell’che al momento è convocata per giovedì 5 luglio”. “Lo stesso giorno è anche il termine di scadenza del Durc della società. Ovvero del documento unico di regolarità contributiva che serve a certificare che un’impresa è in regola con il versamento dei contributi Inps. Senza la regolarità contributiva, l’azienda non può ricevere pagamenti e di conseguenza non ...