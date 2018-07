Paura tra Pievelago e Fosciandora | sedicesima scossa in poche ore

Mondiali Russia 2018 - tra Croazia e Danimarca domina la Paura : in tanti “tremano” dal dischetto - Rakitic no! : Croazia e Danimarca hanno dato vita ad una gara bellissima per emozioni e pathos, decisa solo all’ultimo dei 10 calci di rigore da Rakitic Emozioni a non finire questa sera nell’incontro tra Croazia e Danimarca, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Due reti ad inizio gara, una per parte, poi equilibrio sino ai supplementari, quando il fenomeno Modric ha avuto dagli 11 metri l’occasione per ...

MotoGp – Che Paura ad Assen : strana frenata di Lorenzo - Valentino Rossi lo tampona! Che botto [VIDEO] : Che botto! Valentino Rossi tampona Jorge Lorenzo al Gp d’Olanda: che spettacolo ad Assen Il Gp d’Olanda, come pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Una gara infuocata, con tantissimi piloti vicinissimi tra loro, che regalano spettacolo a tutti gli spettatori in tribuna e a casa tra sorpassi incredibili ed episodi da… spavento! A far preoccupare è stato un insolito contatto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il ...

Reggio Calabria - frana tra le case nella notte : grande Paura - gravi danni [FOTO] : 1/12 ...

Paura a Bergamo - esplode una centralina dell’alta tensione : calo di corrente : Una centralina dell’alta tensione è esplosa oggi pomeriggio a Bergamo, nella zona della Trucca, vicino all’Asse interurbano. Nessuno è rimasto ferito, ma il botto – molto forte – è stato sentito da molti cittadini della zona e anche dagli automobilisti in transito sull’arteria viabilistica. Dalla centralina si è alzata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. In pochi minuti sono arrivati sul posto i ...

Amici - fine tragica : la corsa in ospedale e la grande Paura per i due pupilli di Maria De Filippi : Brutte notizie da Amici di Maria De Filippi . Appena finita la diciassettesima edizione, riporta Dagospia , due dei ballerini professionisti sono stati ricoverati in ospedale. Si tratta di Marcello ...

Wimbledon – Federer il favorito - ma chi può contrastarlo? Rasheed non ha dubbi : “ecco di chi deve aver Paura Roger” : Roger Federer inizia il torneo di Wimbledon da favorito, ma chi potrebbe metterlo in difficoltà? Coach Roger Rasheed ha in mente due nomi insoliti Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

Paura a La Rustica - spari in strada : gambizzato giovane di 24 anni - è caccia all'aggressore : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...

Roma - spari in strada - uomo gambizzato : Paura a La Rustica : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...

Milano - suv contro ristorante dopo incidente con tram/ Ultime notizie video : 4 feriti e tanta Paura : Milano, suv contro ristorante dopo incidente con tram. Ultime notizie, video: 4 feriti e tanta paura, poteva essere una strage, ma lo scontro è avveuto al mattino, non a pranzo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:47:00 GMT)

“Salvate quei bambini”. Da 4 giorni senza cibo né acqua : sono 12 - intrappolati in una grotta. È lotta contro il tempo. La Paura cresce ora dopo ora : Rinchiusi in una grotta da due giorni. Proseguono le ricerche di un gruppo di 12 calciatori intrappolati con il loro allenatore all’interno di una grotta naturale nella provincia di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, dopo una violenta alluvione. Gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ed il loro allenatore – riferisce ‘The Independent’ – sarebbero entrati all’interno della cavità naturale di ...

Paura e angoscia in Thailandia : squadra di calcio giovanile intrappolata in una grotta - da giorni senza cibo [GALLERY] : Un’intera squadra di calcio giovanile è rimasta intrappolata in una grotta in seguito alle pesanti piogge monsoniche che hanno bloccato ogni via d’accesso Diventa di ora in ora sempre più drammatica la situazione per quanto riguarda una squadra di calcio giovanile thailandese, intrappolata in una grotta senza cibo da sabato scorso. AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA Il gruppo di ragazzi, tutti di età compresa tra 11 e 16 anni, insieme ...

Terremoto - trema la Calabria : scossa all'alba - Paura tra la gente che va in strada : Ancora una scossa che fa tremare l'Italia. Questa volta all'alba. Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertito stamane in provincia di Cosenza in Calabria. Il sisma è stato...

Febbre e rush cutaneo - Paura per la nuova malattia trasmessa da una zanzara : Malaria, Zika, Febbre del Nilo e ora anche Keystone. Un nuovo patogeno, che gli scienziati ritenevano in grado di infettare soltanto tre specie animali, sembra esser riuscito a colpire un essere umano.

Rimini - trombe marine nell'Adriatico/ Ultime notizie video : visibili dall’entroterra - Paura tra i turisti : Rimini, trombe marine nell'Adriatico: il raro spettacolo atmosferico ripreso dai turisti sulla costa ma anche in città. Almeno due fenomeni in mattinata, ma senza danni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:28:00 GMT)