Paura per Toto Cutugno | colpito da un malore a Seraigne

Paura per il trolley abbandonato - intervengono i carabinieri : falso allarme : Un falso allarme ha tenuto col fiato sospeso i passanti. Tanta Paura per niente. Ma sono dovuti intervenire i carabinieri per tranquillizzare alcuni passanti nella zona della Cupa, nei pressi delle ...

L’alleanza della speranza può vincere il patto della Paura e del potere - Milano insegna : Tante ragazze e ragazzi in una manifestazione infinita, sabato scorso a Milano. A una settimana dalla straordinaria tavolata multietnica, la mia città ha accolto il Gay Pride. Ai lati del corteo tanto calore per associazioni, movimenti e tanti applausi a Beppe Sala. Più di uno gli ha gridato "salvaci tu". Non è difficile capire da chi, da un'onda di destra, da quella Lega che con Salvini e i suoi ministri vorrebbe fare ...

Paura a Pozzuoli - allarme bomba per un trolley : Pozzuoli. Psicosi terrorismo in via Campana, a Pozzuoli, dove un trolley ha mandato in tilt per circa un'ora e mezza il traffico tra Pozzuoli alta e l'hinterland flegreo. La valigia, lasciata ai bordi ...

Amici - fine tragica : la corsa in ospedale e la grande Paura per i due pupilli di Maria De Filippi : Brutte notizie da Amici di Maria De Filippi . Appena finita la diciassettesima edizione, riporta Dagospia , due dei ballerini professionisti sono stati ricoverati in ospedale. Si tratta di Marcello ...

Moto2 – Paura ad Assen - caduta per Tuuli in qualifica : pilota in mezzo alla pista - che rischio! [VIDEO] : Terribile incidente oggi durante le qualifiche del Gp d’Olanda di Moto2: Tuuli in mezzo alla pista per diversi minuti, che spavento Un incidente che ha spaventato tutti gli spettatori e gli addetti ai lavori, questo pomeriggio, durante le qualifiche del Gp d’Olanda di Moto2. Niki Tuuli è stato protagonista di un brutto highside che lo ha disarcionato dalla sua moto, facendolo cadere nel bel mezzo della pista, proprio dove i ...

Paura in tangenziale. Anziano contromano per 2 km - schianto violentissimo : due feriti gravi : Due veicoli si sono scontrati violentemente all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale Sud, imboccata contromano da un Anziano che era in auto con la moglie: la coppia ora lotta la tra la vita e la morte in ospedale a Padova.Continua a leggere

Paura per Micaela Biancofiore - in tre la aggrediscono per rubarle la cagnolina : É la seconda volta in meno di due mesi. La deputata forzista Micaela Biancofiore è stata aggredita a Roma. E' successo in via Veneto dove è stata circuita da tre uomini che pare volessero strapparle l'...

Paura per Micaela Biancofiore - in tre la aggrediscono per rubarle la cagnolina : É la seconda volta in meno di due mesi. La deputata forzista Micaela Biancofiore è stata aggredita a Roma. E' successo in via Veneto dove è stata circuita da tre uomini che pare volessero strapparle l'...

Moto3 – Paura ad Assen : terribile caduta per Jorge Martin - lo spagnolo portato via in barella : Che spavento ad Assen con la terribile caduta di Jorge Martin nelle Fp2 del Gp d’Olanda Grande spavento in pista oggi, ad Assen, durante la seconda sessione di prove libere di Moto3 del Gp d’Olanda. Jorge Martin è stato protagonista di un terribile highside che ha visto necessario l’intervento dei soccorsi. Fermo in terra, lo spagnolo, è stato portato via dalla pista in barella, per poi essere trasportato in autoambulanza ...

Censis - reati in calo del 10% nel 2017. Resta però alta la Paura : Censis, reati in calo del 10% nel 2017. Resta però alta la paura In dieci anni dimezzati gli omicidi: anche rapine e furti sono notevolmente diminuiti. Continua però a essere alta la percezione di insicurezza tra gli italiani: il 31,9% delle famiglie si sente a rischio, soprattutto quelle residenti nelle aree ...

Atterraggio di emergenza a Venezia - Paura per un pneumatico malfunzionante : Momenti di paura stamani all'aeroporto Marco Polo di Venezia dove un aereo con 150 persone a bordo è stato costretto alle 8.23 a un Atterraggio di emergenza. Un'anomalia a un carrello è stata ...

Ansia in aereo? Vale anche per il personale di bordo : 1 su 6 ha Paura di volare : Essere un po’ nervosi in aereo è del tutto normale; non si vola ogni giorno e anche gli amanti dei viaggi e gli habitué dell’aria di solito provano un minimo di tensione durante le fasi di decollo o atterraggio, ancora di più quando c’è turbolenza. Ci sono poi molte persone realmente terrorizzate soltanto all’idea di salire su un aereo, e altre che ne farebbero volentieri a meno se non dovessero prenderlo per necessità. Non è così normale, ...

Calano i reati ma cresce la Paura : sì alla "pistola facile" per 4 italiani su 10 : cresce in Italia, secondo il Censis, la voglia di sicurezza "fai da te". Il 39% degli italiani è infatti favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il

Mondiali - che Paura per Maradona! Malore in tribuna - portato in infermeria : Fa il giro del mondo il video del Malore di Diego Maradona durante Argentina-Nigeria, ma secondo i media argentini El Pibe ha sofferto uno sbalzo di pressione che non gli ha impedito di continuare a seguire la ...