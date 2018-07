Patrizio Santo esce con il suo nuovo singolo Cercami adesso

Patrizio Santo dopo essere stato selezionato da Mina esce in tutte le radio con il suo nuovo singolo “Cercami adesso” : ALL MUSIC NEWS Patrizio Santo dopo essere stato selezionato da Mina esce in tutte le radio con il suo nuovo singolo “Cercami adesso” Da venerdì 8 giugno in tutte le radio e nei digital store “Cercami adesso”, il nuovo singolo di Patrizio Santo. (Ondesonore Records) Il brano di Patrizio nasce dalla collaborazione con gli autori Francesco Bosco, Alessio Coppola ed il suo produttore e manager Francesco Altobelli, autore e compositore per diversi ...