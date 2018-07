Parma | un acquisto ed una cessione “imminenti” | le ultimissime di mercato

sportfair

: - GruppoEsperti : - ParmaLiveTweet : Frattali, permanenza da non escludere: può restare come secondo portiere: Negli ultimi giorni si è parlato tanto di… -

(Di lunedì 2 luglio 2018)alle prese con diverse trattative di, con il ds Faggiano abile a lavorare su più fronti sia in entrata che in uscita “Il futuro di Sepe? La trattativa con ilè bene avviata, oggi il loro ds (Faggiano ndr) incontrerà Giuntoli per comprendere come realizzare l’operazione: se non ci saranno problemi e i club troveranno l’accordo allora credo che l’operazione si possa chiudere a breve. Laurini al Napoli? Era un discorso legato alla permanenza di Sarri, che conosceva bene il calciatore dai tempi dell’Empoli. Ora non credo che agli azzurri possa più interessare il calciatore”. Mario Giuffredi, agente di Sepe, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, svelando l’accordo imminente con il club neo promosso. Ma non è tutto, ilsi appresta a cedere Di Gaudio, chiesto dal Verona per la prossima stagione.L'articolo, un ...