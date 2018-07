Parma | scomparsi nel Po due 17enni | stavano facendo il bagno con altri amici

fanpage

: Parma, due ragazzi scomparsi nel Po durante un bagno [news aggiornata alle 08:25] - repubblica : Parma, due ragazzi scomparsi nel Po durante un bagno [news aggiornata alle 08:25] - MediasetTgcom24 : Parma, due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno #parma - PaolaDAnt69 : RT @repubblica: Parma, due ragazzi scomparsi nel Po durante un bagno [news aggiornata alle 08:25] -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Due ragazzi di 17 anni sonodomenica nelle acque del fiume Po nella zona di Coltaro, una frazione del comune di Sissa Trecasali, in provincia di, durante unin compagnia di un gruppo di. Uno dei due era già in salvo, a due passi dalla riva, quando è ritornato indietro per provare a soccorrere l'amico.