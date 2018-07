huffingtonpost

: Paperone diventa eroe - HuffPostItalia : Paperone diventa eroe -

(Di lunedì 2 luglio 2018) In questo Mondiale che sarà ricordato anche per le papere e le incertezze dei portieri, c'è spazio anche per lui, Igor Akinfeev, l'della lotteria dei rigori che ha portato la Russia ai quarti di finale per la prima volta dal 1966, quando ancora si chiamava U. Akinfeev è l'estremo difensore al quale quattro anni fa molti connazionali addossarono gran parte della responsabilità per l'eliminazione della Russia da Rio 2014.Non senza qualche ragione: le reti subite su due tiri non irresistibili del sudcoreano Lee Keun-ho, prima, e dell'algerino Islam Slimani gli meritarono la fama di portiere "" del Mondiale brasiliano e l'epiteto di "calamity keeper", oltre a rimandare anzitempo alla casa Russia il gruppo guidato da Fabio Capello. Uno dei pochi a difenderlo fu proprio il commissario tecnico italiano, preoccupato per le ripercussioni sul morale del ...