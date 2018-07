Paola Ferrari attacca Ilary Blasi | ' In vacanza con Totti? Io facevo 35 giorni senza

Ilary Blasi 'diserta' Balalaika - l'attacco di Paola Ferrari : Paola Ferrari , volto storico di RaiSport e conduttrice di "90° minuto", attacca Ilary Blasi : "Va in vacanza? I Mondiali sono un onore non un onere". I Mondiali in Russia sono un successo per ...

Balalaika - frecciatina a Paola Ferrari nell'ultima puntata : Il post partita "mondiale" di Canale 5, quel Balalaika condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino con la Gialappa's Band, ha dovuto fare i conti con le forti critiche di Paola Ferrari. La giornalista sportiva, volto di punta del calcio Rai, ha fortemente criticato il programma della concorrenza. Prima su Twitter, durante la puntata di debutto, con tweet che hanno lasciato poco all'immaginazione: "Chiedo ufficialmente a Mediaset dopo un’ora ...

Mondiali Russia 2018 - Paola Ferrari : “Balalaika? Programma maschilista - umilia l’immagine delle donne” : “Il Mondiale gestito da Mediaset? Non posso nascondermi dietro a un dito, sono critica e mi riferisco solo ai contenuti, non alle persone coinvolte. Mi occupo e commento i Mondiali dall’82 per la Rai, dunque ho guardato con grande curiosità questo Mondiale trasmesso da un’altra emittente. Ero curiosa di guardarmelo da normale spettatrice. Ma sono rimasta basita”. Chi parla è Paola Ferrari, una delle giornaliste sportive più ...

Belen Rodriguez a Balalaika/ Esordio ai Mondiali da dimenticare per l'Argentina : replicherà a Paola Ferrari? : Belen Rodriguez infuriata a Balalaika per colpa della battuta hot di Mago Forrest: “Che apertura di bocca hai?” La showgirl presa "di mira" dai presenti...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:08:00 GMT)

Balalaika - il programma sui Mondiali fa flop. Tweet al veleno di Paola Ferrari : 'Ma il calcio dov'è?' : 'Hanno avuto un'occasione e l'hanno sprecata'. Mettiamola così: 'Balalaika, già dalla sigla, si candida ad essere il peggior programma televisivo della storia dell'umanità'. Non si risparmiano i ...

Paola Ferrari contro Balalaika : Fate rivedere CR7 - il cell di Belen anche dopo : Ieri sera, 15 giugno, è andata in onda la prima puntata di Balalaika, condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi. Il programma di Mediaset, che accompagnerà i Mondiali di calcio, ha debuttato su Canale 5 al termine di Portogallo-Spagna, ma non ha trovato il consenso di Paola Ferrari. La conduttrice sportiva, volto della concorrenza, non ha apprezzato il mix di calcio e intrattenimento che Balalaika ha messo in scena e, su Twitter, non ha ...

Paola Ferrari - la mitragliata su Belen a Balalaika : 'Fatemi vedere...' : Mentre su Canale 5 muoveva i suoi primi passi Balalaika, lo show di Mediaset che accompagnerà i Mondiali in Russia, sui social partiva lo spettacolo pirotecnico dal terrazzo della giornalista Rai ...

Balalaika - Paola Ferrari all'attacco su Twitter : "L'immagine della donna nel calcio si evolve" : Le critiche ad un programma ci stanno, che arrivino attraverso i social è addirittura scontato. Ma fa notizia se a disapprovare i contenuti è un volto di punta della concorrenza.Era quindi prevedibile che non passassero inosservate le reazioni di Paola Ferrari alla prima uscita di Balalaika, programma notturno di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia che mescola calcio e intrattenimento. D’altronde non potrebbe essere altrimenti in uno ...

