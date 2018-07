Pallavolo | nuovo arrivo in casa Millenium | ingaggiata la palleggiatrice Miriana Manig

sportfair

: #Pallavolo #volleyball #volleytransfers – A giorni diverrà ufficiale: l’argentino Danani nuovo libero di Padova - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball #volleytransfers – A giorni diverrà ufficiale: l’argentino Danani nuovo libero di Padova - iVolleymagazine : #Pallavolo volley transfers – A giorni diverrà ufficiale: l’argentino Danani nuovo libero di Padova - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball #volleytransfers – Primo volto nuovo ad Arzano: la regista Federica Battaglia -

(Di lunedì 2 luglio 2018)accende la luce in regia per, sarà infatti l’alzatrice friulana la vice Di Iulio Nel ruolo divestirà la maglia della Savallese la giovane friulana, e sarà la vice di Isabella Di Iulio. Nata a Udine il 18 luglio 1998, vive a Cividale del Friuli, una cittadina friulana di poco più di undicimila abitanti che sorge sulle sponde del fiume Natisone. Alta 177 centimetri, la nuova Leonessa, ha iniziato a giocare aall’età di 13 anni, esordendo nelle giovanili della sua città. Dopodiché passa nel vivaio della del Volley Martignacco dove gioca in Under 18 e serie D. Le doti atletiche e tecniche le permettono il repentino salto in B1 con l’Itas Città Fiera dove per due stagioni è stata avversaria dellanei campionati 2014-15 e 2015-16 (lo storico del triplete bresciano). Un’altra stagione in Friuli, ...