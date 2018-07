Pallanuoto | i convocati del Settebello per il quadrangolare di Cosenza Ultimo

Pallanuoto : Settebello in raduno verso i Giochi del Mediterraneo. I convocati di Sandro Campagna : Terminate, con la Champions League di Genova, le manifestazioni dedicate ai club, l’estete della Pallanuoto si infiamma ovviamente con le nazionali. Il Settebello è in raduno sotto gli ordini di Sandro Campagna in quel di Ostia: dal 14 al 23 giugno, con una due giorni nella quale sarà presente anche il Giappone, per preparare al meglio i Giochi del Mediterraneo di Tarragona e gli Europei di Barcellona. Le parole di Campagna alla ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Settebello e Setterosa con le stelle - si punta all’oro : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo del 2018: la competizione che vede al via i protagonisti del Mare Nostrum scatterà in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Per quanto riguarda la Pallanuoto le medaglie saranno assegnate ovviamente sia al maschile che al femminile, con l’Italia che schiera al via due selezioni di assoluto livello per quanto riguarda Settebello e Setterosa. Andiamo a scoprire i convocati. Settebello Zeno ...

Pallanuoto : Settebello in raduno a Savona - poi amichevole con la Francia. I convocati : Terminato il campionato di A1, la Pallanuoto al maschile non si ferma e si torna a parlare di nazionali: raduno per il Settebello in quel di Savona dal 31 maggio al 10 giugno, dove gli azzurri sfideranno anche la Francia, che sarà in terra ligure per un common training. Assenti tutti i giocatori di Pro Recco e AN Brescia: in programma infatti in questi giorni anche la Final Six di Champions League a Genova. Questi i convocati del commissario ...