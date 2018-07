Palio di Siena | vince la Contrada del Drago

Diretta Palio 2 luglio - Siena 2018/ Streaming video Rai 2 : vince il drago! (Madonna di Provenzano) : Diretta Palio di Siena 2018, info Streaming video e tv: orario della corsa e programma. Finalmente è arrivato il giorno dedicato alla Madonna di Provenzano, Piazza del Campo è già pronta(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:36:00 GMT)

VINCITORE Palio DI SIENA - 2 LUGLIO 2018 / Aquila contrada nonna - Oca la più titolata : chi vincerà stavolta? : VINCITORE PALIO di SIENA, 2 LUGLIO 2018. Le 10 Contrade partecipanti: chi vincerà in Piazza del Campo? Numeri e curiosità in vista della grande gara...(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Palio di Siena - carabiniere cade e finisce in ospedale : Un militare del Drappello dei Carabinieri a cavallo è caduto all'inizio della sfilata che ha aperto questo pomeriggio, alle 17.15, il corteo storico in piazza del Campo per il Palio di Siena . Il ...

A Siena il primo Palio 'leghista' : E' stato già ribattezzato il primo Palio della Siena "leghista", che appena una settimana fa ha visto il trionfo del sindaco Luigi De Mossi , il quale, dopo 74 anni, ha rotto il monopolio della ...

Palio di Siena 2018 : appuntamento con Annalisa Bruchi alle 18.50 su Rai2 : Palio di Siena Non solo mondiali nell’estate 2018; gli allergici al pallone potranno, infatti, consolarsi questo pomeriggio con il Palio di Siena. Lo storico appuntamento sarà trasmesso in diretta alle 18.50 su Rai2. La telecronaca, affidata per il quarto anno consecutivo alla giornalista senese Annalisa Bruchi, sarà arricchita da contributi filmati e interviste, e vedrà la partecipazione di Giovanni Mazzini, esperto di storia medioevale. Alla ...

A Siena primo Palio «leghista» Pienone di politici tra i vip con Salvini - Meloni e Carfagna : Presenti anche Gasparri, Centinaio, Carfagna, Meloni, Bernini. Stamani ci è disputata la così detta «provaccia» che anticipa la gara vera e propria delle 19.30

"Effetto Salvini" a Siena - qui il centrodestra vince anche il Palio : ... accompagnato dai compagni di partito Gian Marco Centinaio , ministro delle Politiche Agricole, e Massimo Garavaglia , viceministro all'Economia e Finanze. Timbreranno il cartellino anche la ...

Palio di Siena - 2 luglio 2018 : un nuovo volto al fianco di Annalisa Bruchi : Come ogni inizio luglio che si rispetti, ecco il Palio di Siena. La storica manifestazione toscana approda anche quest'anno sulle reti del servizio pubblico, in diretta dalle ore 18.50 su Rai2, con una vasta pagina di approfondimento e la telecronaca dei tre minuti di gara sul tufo. La novità di quest'anno si chiama Giovanni Mazzini, che subentra al posto della storica voce di Maurizio Bianchini: sarà il giovane storico senese, profondo ...

A Siena la destra si prende anche il Palio. Con Salvini molti esponenti presenti : Al di là del vincitore, il Palio che si tiene oggi a Siena verrà ricordato come il primo Palio in cui, ad affacciarsi su Piazza del Campo dalle trifore di Palazzo Pubblico, saranno soprattutto esponenti di destra. Il nuovo sindaco Luigi De Mossi, candidato del centrodestra civico a trazione leghista, ha invitato il centrodestra al completo ad assistere all'evento più amato dai senesi. D'altronde i tempi sono decisamente ...

