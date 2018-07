Palio di Siena 2018 su Rai 2 | ecco quando

superguidatv

: Palio di Siena: l'Oca vince la prova generale con Atzeni e il cavallo Porto Alabe - lanuovasardegna : Palio di Siena: l'Oca vince la prova generale con Atzeni e il cavallo Porto Alabe - borghi_claudio : Ricordate che Domenica c'è #Pontida e quest'anno sarà storica, poi lunedì sarò al Palio, la mia Contrada non corre… - pasquino2000 : RT @Marinaliberals: @pasquino2000 ... e poi c'è il Palio di Siena. Parrucchieri, parrucchieri. ?? -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ildiarriva in tv con uno speciale appuntamento previsto su Rai 2 con Annalisa Bruchi:andrà in onda Torna in tv lo storico appuntamento con ildi, la celebre corsa dei cavalli prodotta in collaborazione con il Consorzio per la Tutela deldiva in onda e le anticipazioni.diva in onda Lunedì 2 luglio alle ore 18.50 circa torna in diretta su Rai2 ildi, la telecronaca della celebre corsa dei cavalli. Padrona di casa sarà la conduttrice e giornalista Annalisa Bruchi con la speciale partecipazione di Giovanni Mazzini, esperto di storia medioevale.di, contrade: a sfidarsi nella corsa dei cavalli le contrade Chiocciola, Nicchio, Oca, Drago, Lupa, Istrice, Valdimontone, Tartuca, Leocorno, Giraffa. A giocare un ruolo fondamentale nella vittoria finale della gara ...