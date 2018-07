Palio di Siena 2018 | appuntamento con Annalisa Bruchi alle 18 50 su Rai2

Vincitore Palio di Siena - 2 luglio 2018/ Le 10 Contrade partecipanti : chi vincerà in Piazza del Campo? : Vincitore Palio di Siena , 2 luglio 2018 . Le 10 Contrade partecipanti : chi vincerà in Piazza del Campo? Numeri e curiosità in vista della grande gara...(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:59:00 GMT)

Palio di Siena 2018 su Rai 2 : ecco quando : Il Palio di Siena arriva in tv con uno speciale appuntamento previsto su Rai 2 con Annalisa Bruchi: ecco quando andrà in onda Torna in tv lo storico appuntamento con il Palio di Siena, la celebre corsa dei cavalli prodotta in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena. ecco quando va in onda e le anticipazioni. Palio di Siena 2018: quando va in onda Lunedì 2 luglio alle ore 18.50 circa torna in diretta su Rai2 il Palio di ...