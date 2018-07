Palermo | Orlando riceve a Berlino il premio ' Federico II'

Amat : Totò Orlando - Consiglio comunale Palermo pronto a tutelare azienda e personale : Palermo, 22 giugno 2018 – "Dopo quanto emerso nel recente dibattito d'Aula a Palazzo delle Aquile, insieme al vice presidente Giulio Tantillo, ci siamo determinati nel programmare una serie di ...

Palermo : Falcone a Orlando - contributi trasporti sono debito dello Stato : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Il sindaco Leoluca Orlando evidentemente è Stato informato male dai suoi uffici. Quasi 29 milioni di euro, dei 56 che il Comune di Palermo sostiene la Regione siciliana gli debba versare quale contributi per il trasporto pubblico locale, sono in realtà un debito dello

Palermo : Caracausi - grillini si dimettano se vogliono mandare via Orlando : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Il M5S si è reso protagonista, in consiglio comunale, di una grande pagliacciata. Hanno annunciato una mozione di sfiducia al sindaco che però non risulta da nessuna parte ed esposto cartelli abbandonando poi l’Aula. I grillini vogliono veramente cacciare Orlando? Ben

Palermo : M5S - mozione di sfiducia per Orlando : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - La richiesta al sindaco Leoluca Orlando era stata quella di presentarsi a Sala delle Lapidi e affrontare in aula i "gravi problemi" di bilancio di Amat. Ma il primo cittadino oggi non era presente e così il M5S, dopo l'intervento della consigliere Giulia Argiroffi, ha

Palermo : Forello (M5S) - Orlando non ha più maggioranza : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "L’amministrazione Orlando conferma ancora una volta di non avere più una maggioranza, oltre che in Consiglio comunale anche nella commissione Bilancio, mentre il sindaco continua a far finta di nulla non trovando soluzioni ad una paralisi ovvia, e quasi scontata, del

Orlando : Palermo pronta ad accogliere - posizione governo illegale : Palermo, , askanews, - "Siamo tutti contro i razzisti ma io rivendico il diritto di essere una città razzista, perché esiste una sola razza, la razza umana. Chi non capisce questo è un criminale ...

Palermo : Orlando - su biglietti falsi Amat a fianco della magistratura : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Esprimo il mio apprezzamento alla Guardia di finanza che da tempo, su denuncia dei vertici dell'Amat, sta lavorando per individuare i responsabili di un criminale mercato di biglietti e tagliandi parcheggio. Un crimine che ha prodotto danni rilevanti, per milioni di eu

Rifiuti : M5S Palermo contro Orlando - basta proclami - raccolta non funziona (2) : (AdnKronos) - Riflettori accessi anche sul regolamento che istituisce la figura dell’ispettore ambientale, "atteso ormai da cinque anni", evidenziano Randazzo e Amella, e di cui "non c'è traccia". "Era il dicembre 2013 - ricordano - quando il sindaco Orlando, sottoscrivendo un protocollo d’intesa pe

Rifiuti : M5S Palermo contro Orlando - basta proclami - raccolta non funziona : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "E' ora di smetterla con i proclami e con le passerelle: la triste realtà è che Palermo continua a essere una città che non funziona nei suoi servizi essenziali ma che purtroppo si ritrova un sindaco che va avanti a forza di propaganda che inganna i cittadini". Così i c

Palermo : Forza Nuova - Orlando vada a fare il sindaco in Siria : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Città abbandonata ai suoi drammi ed ai disagi che la affliggono, sempre più sporca, sfregiata dal degrado che cresce in maniera esponenziale: oltre ai danni di una raccolta differenziata organizzata nel solito modo pasticcione, denunciamo la consueta inadeguatezza del

Corruzione : Sicindustria cita sindaco Palermo per 1mln - Orlando 'Ecco verità su nostri rapporti' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "E' noto che fino al 2010, da rappresentante delle istituzioni a vario livello, è capitato di avere contatti con i vertici di Sicindustria. E' normale che di fronte a prese di posizione pubbliche di quegli anni, che apparivano o lasciavano immaginare una scelta netta c

Mafia : arresti Palermo - Orlando 'non esistono sacche di impunità' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "L'indagine che oggi ha portato a diversi arresti di boss e gregari di Cosa nostra nel quartiere Noce dimostra che non esistono e non possono esistere sacche di impunità". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato l'operazione della polizia, coordinata d

Migranti : hotspot a Palermo - Orlando chiede convocazione Consiglio comunale : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando di prevedere "quanto prima" la discussione sul parere richiesto dalla Regione per la realizzazione in città di un hotspot per Migranti. Il primo cittadino ha assicur

La Settimana dei Migranti a Palermo - Orlando : 'Ognuno di loro è un nostro fratello' : Il mondo è così piccolo che non può che essere luogo d'incontro. Dietro alla parola migrante, infatti, c'è tutta la realtà della carne umana fatta di storie. Dietro ad ogni volto c'è uno di noi. ...