Palermo | E' guerra aperta tra consiglieri comunali M5S

Robert Capa - Picasso e Palermo : storie di guerra e di amore infinito : Le oltre 100 fotografie in mostra a Palermo , toccano la breve e intensa carriera del più grande fotografo di guerra e dei conflitti del mondo, tra scatti celebri come morte di un miliziano lealista , ...

Guerra tra precari in Sicilia / Emergenza Palermo ex Pip - rischio perdita posto per cinquemila lavoratori Asu : Guerra tra precari in Sicilia, Emergenza Palermo ex Pip: rischio perdita posto per cinquemila lavoratori Asu. Clara Crocé, segretaria della Fp, cerca di specificare le possibili conseguenze.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:50:00 GMT)