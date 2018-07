PAGELLE Belgio Giappone 3-2 | i voti della partita Mondiali 2018 ottavi

PAGELLE/ Belgio Giappone : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Belgio Giappone: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti in campo per la partita che si è giocata per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:57:00 GMT)

PAGELLE Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 : 0-1. Januzaj decide l’incontro con un gol capolavoro. Male la coppia Vardy-Rashford : Inghilterra-Belgio non passerà alla storia dei Mondiali, ma non si è conclusa con il tanto temuto 0-0. Il Belgio, infatti, vince con il punteggio di 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale in prima posizione. Il match si decide in una sola occasione, il gol di Januzaj, una vera gemma. Per il resto tanti sbadigli con le due nazionali che risparmiano la maggior parte dei titolari. Migliori in campo Januzaj, Dembele e Boyata nel Belgio, Rose ...

LIVE PAGELLE Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. La sblocca Januzaj con un gol capolavoro! : Inghilterra-Belgio termina sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Match letteralmente da sbadigli con le due squadre zeppe di panchinari e poche idee in campo. Si sta giocando a mente libera ma con poca cattiveria per centrare i tre punti che porterebbero la vincente nel lato più complicato del tabellone. Due ammonizioni per i belgi che potrebbero incidere nel computo del punteggio finale. Di seguito le Pagelle LIVE di Inghilterra-Belgio, per seguire ...

PAGELLE Belgio-Tunisia 5-2 - Mondiali 2018 : Lukaku e Hazard strepitosi - Batshuayi interessante riserva : Pagelle Belgio-Tunisia BELGIO (3-4-2-1) Tibaut COURTOUIS: 6. Ad eccezione del gol subito (errore della difesa se chi lascia passare Bronn), non viene impegnato in particolar modo Jan VERTONGHEN: 6. Una retroguardia permissiva, soprattutto per quei dieci minuti successivi al gol della nazionale nordafricana. Il difensore del Tottenham non pare concentrato per tutti e novanta i minuti, nonostante una prova nel complesso sufficiente Dedryk BOYATA: ...

PAGELLE Belgio-Panama 3-0 - Mondiali 2018 : Mertens la sblocca da fuoriclasse - Lukaku la chiude con una doppietta : Il Belgio debutta nel migliore dei modi ai Mondiali 2018 di calcio, superando con un netto 3-0 Panama. Andiamo a scoprire le Pagelle della partita. Pagelle Belgio-Panama 3-0 BELGIO (3-4-2-1) Courtois, 6: Al 57′ si fa trovare pronto in uscita su Murillo. Poco impegnato per tutta la partita. Vertonghen, 6: Si rende utile con un buon intervento in ripiegamento su Barcenas. Boyata, 6: Non fa rimpiangere l’assenza di Kompany, rimane ...

