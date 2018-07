Padova | palestra nega iscrizione a senegalese | ' Siamo pieni' | ma prende amico italiano

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018) Io razzista? No, assolutamente no, ma.... Si è difeso così il gestore dellaJust Fit accusato di selezionare i clienti in base al colore della pelle. Anche se, forse, dietro quel ma si nascondono ben altre verita': perché, come ha affermato lo stesso titolare: da quando sono aumentati i clienti di colore, sono aumentati anche i furti. La vicenda, accaduta a Monselice, centro delno, è stata raccontata dal quotidiano Mattino di. Mi dispiace, ma non accettiamo nuovi iscritti Qualche giorno fa Karamba Diouf, selese trentunenne, residente in Veneto VIDEOda diversi anni, ha deciso di iscriversi in. Tra i diversi impianti sportivi della zona, ha scelto Just Fit, centro fitness gestito da Rodolfo Boetto. La scelta, però, non è stata del tutto casuale, ha ammesso lo stesso Karamba: Mio cugino mi ha raccontato che aveva provato a tesserarsi, ma gli ...