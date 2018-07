OVS Svizzera | protesta venditrici licenziate a Venezia-Mestre

OVS - tutti i contratti di lavoro verranno rescissi in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

OVS : Sempione Fashion - in Svizzera rescissi tutti contratti lavoro : Roma, 26 giu. (AdnKronos/ats) – Sempione Fashion, la società che gestisce oltre 140 negozi OVS in Svizzera, ha confermato oggi la rescissione di tutti i contratti di lavoro dei suoi dipendenti al termine del processo di consultazione. è quanto indica una nota dell’azienda. Il cda e la direzione di Sempione Fashion sono giunti alla conclusione che non è più possibile proseguire l’attività nella forma attuale. Per questo motivo, ...

OVS fa flop in Svizzera e prepara l'addio : Si è trasformata in una rotta, il progetto di conquista della Svizzera lanciato dal gruppo Ovs nel settembre 2016 rilevando, in cordata con altri investitori, circa 300 negozi della storica catena di ...

OVS si arrende : chiesto il concordato in Svizzera : LUGANO - È durata meno di due anni l'avventura elvetica del gruppo italiano Ovs. Nell'autunno 2016 aveva rilevato 163 punti vendita della catena Svizzera di abbigliamento Vögele, ma quasi da ...