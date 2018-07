Ottimismo per l' ultima fase del ciclo

Torino - con Peres pace fatta : oggi il si? Ottimismo Verissimo : Torino - I dribbling sono il pane di Bruno Peres . Poi c'è anche il salame, però: i tiri a sorpresa. E allora chissà oggi cosa sfornerà il brasiliano, impastando la farina e affettando i salumi: se l'...

Perché l’Ottimismo realistico è la chiave giusta per affrontare i poteri loschi dello sfascismo : Dopo aver osservato lo straordinario film comico offerto dal Movimento 5 stelle a Roma – impegnato a spiegare ai suoi elettori che un avviso di garanzia non è una sentenza definitiva, che un sindaco rinviato a giudizio non è un sindaco condannato, che un braccio destro arrestato non è un caso di sis

Francia - Mbappé ko ma c'è Ottimismo per l'esordio con l'Australia : ROMA - Prima la paura, poi un sospiro di sollievo, attraverso le parole dei medici al seguito della Francia in Russia . L'infortunio occorso a Kylian Mbappé nella seduta odierna non avrebbe causato ...

Vi spiego perché guardo con fiducia e Ottimismo a Bussetti ministro dell'Istruzione : Il mondo della scuola ha atteso pazientemente il nuovo inquilino di Viale Trastevere, perché " prima tra le molteplici urgenze occorre garantire il più naturale quanto tradito diritto della ...

Salah - dopo il dramma l'Ottimismo : "Sono fiducioso per i Mondiali" : Le lacrime sul volto di Mohamed Salah lasciano spazio a un timido sorriso. Ci vorrà ancora tempo per smaltire la delusione e l'amarezza per la Champions sfumata nella notte di Kiev , ma con ogni ...

Liverpool - Salah : lesione dei legamenti - ma nessuna frattura. Ottimismo per il Mondiale : Liverpool, Salah- Trapela cauto Ottimismo dopo le prime “drammatiche” notizie. nessuna frattura per Momo Salah. Scongiurata la rottura della clavicola o della spalla. Tuttavia, come evidenziato gli accertamenti medici, ci sarebbe una chiara lesione dei legamenti della spalla. Resta in dubbio la partecipazione dell’egiziano ai prossimi mondiali, ma rispetto a ieri trapela cauto Ottimismo. KLOPP […] L'articolo Liverpool, ...

Juventus - Marotta : 'Futuro Allegri? C'è tanto Ottimismo. Valutiamo Perin' : ... parla così l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport il giorno dopo la vittoria dello scudetto, il settimo consecutivo per i bianconeri. "Ricordo ...

Lazio - infortunio Luis Alberto : è stiramento - salta l'Inter. Parolo e Immobile - Ottimismo per l'Inter : Tante, troppe assenze importanti nello sprint finale della Lazio verso quel posto in Champions League, conteso dall'Inter a soli due punti di distanza. Restano due giornate, prima della fine del ...

Napolitano : prosegue con Ottimismo decorso operazione al cuore : Il presidente emerito è ancora in terapia intensiva, ma ha già cominciato il protocollo riabilitativo. Il professore che lo ha operato parla di ripresa al di là delle più rosee aspettative, visti i ...