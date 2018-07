Oro | Cina e Russia comprano sul calo dei prezzi

Oro in caduta - le banche centrali di Russia e Cina fanno scorta di lingotti : MILANO - Settimane difficili per il prezzo dell'oro, che è scivolato sotto quota 1.300 dollari, fino a dei minimi a ridosso di quota 1.250 dollari, i valori più bassi del 2018. 'La discesa del ...

Mondiali Russia 2018 - il Portogallo di Ronaldo già al lavOro : si avvicina la sfida con l’Uruguay [GALLERY] : La Nazionale portoghese è al lavoro per preparare l’ottavo di finale contro l’Uruguay, Ronaldo e compagni sudano nel ritiro di Kratovo Superato il girone B al secondo posto dietro la Spagna, il Portogallo si prepara adesso alla sfida degli ottavi di finale che metterà di fronte Ronaldo e compagni all’Uruguay. Allenamenti intensi e tanta fatica, la selezione iberica lavora con determinazione agli ordini di Fernando ...

Cina - distrugge una Ferrari appena noleggiata : il VIDEO del clamOroso incidente : La protagonista dell’episodio è una donna cinese che aveva postato una foto della vettura su Facebook poco prima dell’incidente Aveva appena noleggiato una velocissima Ferrari 458 Italia dal valore di più di 200mila euro e, per celebrare l’evento, si era fatta un selfie al volante della Rossa aggiungendo un commento:” Per la prima volta guido una Ferrari ed è davvero bellissimo”. Purtroppo, pochi minuti dopo aver postato l’immagine del bolide, ...

Alonso con la Toyota ha vinto la 24 ore di LeMans : Tripla COrona più vicina : ... ma che comunque gli consentirebbe di fregiarsi di un'altra Corona da campione del mondo Il sito ufficiale del team Toyota La festa Toyota sul podio Ora per Fernando si apre il dilemma sul futuro: ...

Alisson Becker potrebbe restare in giallOrosso - ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) : Attualmente Alisson Becker calciatore brasiliano, portiere della Roma e della nazionale brasiliana è impegnato con la sua squadra al Mondiale di Russia 2018. L’attenzione del ragazzo è chiaramente concentrata al suo Brasile, ma l’interesse è anche rivolto al proprio futuro calcistico. I colleghi di Sky Sport, che lo hanno intervistato, hanno colto le intenzioni palesi del calciatore: ‘sono concentrato sulla nazionale’. Questa l’esternazione del ...

Alternanza scuola-lavOro - diciassettenne in officina si amputa la falange di un dito : Uno studente di 17 anni, impegnato in un progetto di Alternanza scuola lavoro, ieri mattina si trovava in un'officina meccanica in via Prato a Montemurlo , Prato, , dove è rimasto coinvolto in un ...

Italiani scomparsi in Messico - «Individuati i rapitori - verità vicina». Prelevati da uomo con dente d'Oro : C'è un governo e la politica ora non ha più scuse. Tutti gli attori di questa vicenda hanno nomi e cognomi e, quindi, è il momento di assumersi tutti le proprie responsabilità. Arriviamo tutti per ...

Usa sorpassano Cina - è lOro supercomputer più veloce : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Medicina : onde d’urto per le cOronarie ostruite : onde d’urto per liberare le coronarie ostruite e salvare il cuore. L’Ausl Toscana Centro annuncia un caso “primo caso in Italia, risolto con successo nel Laboratorio di emodinamica della Cardiologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato, diretta da Francesco Bellandi”. Un uomo – riferisce l’azienda sanitaria – è arrivato ieri in Pronto soccorso, con sindrome coronarica acuta, una sofferenza cardiaca ...

La Cina è tornata : la domanda di gioielli in Oro torna a crescere : Teleborsa, - Ci sono segni di ripresa del mercato della gioielleria in oro in Cina , il più grande mercato al mondo e rappresentativo di un terzo della domanda globale . Lo rivela l'ultimo report del ...

Roma - dopo 10 anni il ritiro in casa : nuove stanze e superlavOro in cucina al Bernardini : Un mese e si riparte. Sembra ieri quando Manolas ha regalato la certezza del terzo posto in classifica con quel tiro-cross che ha ingannato Pegolo a Reggio Emilia. Eppure tra trenta giorni la Roma ...

Pisa : Trenta - vicina a Carabinieri aggrediti e lOro famiglie : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “La mia più sentita vicinanza ai due Carabinieri aggrediti ieri a Pisa e alle loro famiglie. Esprimo altresì la mia solidarietà al capo di stato maggiore della Difesa e al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri”. Lo scrive su Facebook la ministra della Difesa Elisabetta Trenta. “Restiamo al fianco delle nostre Forze Armate, uomini e donne che quotidianamente svolgono un ruolo ...